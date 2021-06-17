Сэндвичи, салат и свиные ребра: ТОП-3 рецепта блюд из ягод, которые обогатят организм витаминами
Ягоды давно заняли почетное место в кулинарии. И если вы все еще используете их только для приготовления десертов, то многое упускаете – ягоды прекрасно сочетаются с мясом, овощами и зеленью, рыбой и морепродуктами.
Такие ягоды, как малина, клубника, смородина, черника, облепиха и много-много других – источник витамина С. А значит, употребление их в пищу укрепит ваш иммунитет. К тому же, если запастись ягодами впрок (например, заморозить или сделать варенье), количество витаминов останется прежним. И не стоит забывать, что ягоды, помимо прочего, являются мощным афродизиаком, – говорит Андрей Доманский.
Помимо рецептов трех простых, но оригинальных блюд, ведущие также поведали о мифах и легендах, связанных с плодами, которые они использовали в процессе приготовления. Почему, согласно преданиям, смородина окрашена в красный и черный цвета? Какую ягоду первое время в Европе называли исключительно королевской? Какие плоды в Японии считают символом любви и как с их помощью обрести взаимные чувства и счастье? Какую легенду Андрей Доманский придумал об Андрее Дромове прямо в студии «Готовим вместе»?
Все это можно увидеть в полном выпуске «Готовим вместе» по ссылке.
Сэндвичи с черной смородиной и сыром бри
Ингредиенты:
- 4 ломтика подового пшеничного хлеба
- 200 г сыра бри
- 220 г спелой черной смородины (если смородина кислая, можно добавить немного сахара)
- 10 г базилика
- 50 г сливочного масла
Способ приготовления:
Соедините смородину с измельченным базиликом и хорошо потолките. Сыр нарежьте тонкими ломтиками. Смажьте хлеб смесью смородины и базилика. Затем положите на два кусочка хлеба сыр, накройте оставшимся хлебом и жарьте сэндвичи на сухой сковороде до румяности – примерно по 4-5 минут с каждой стороны. Готовые сэндвичи смажьте сливочным маслом, разрежьте пополам и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Салат с клубникой, голубикой и голубым сыром
Ингредиенты:
- 120 г клубники
- 120 г голубики
- 100 г микса салатов
- 60 г жареного фундука
- 100 г голубого сыра
для заправки:
- 80 г голубики
- 30 мл бальзамика
- 30 г меда
- 60 мл оливкового масла
- соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
Приготовьте заправку. Измельчите в чаше блендера голубику, мед, бальзамик, оливковое масло, соль, черный перец. Разрежьте клубнику пополам. Выложите в тарелки микс салатов, полейте заправкой, добавьте клубнику, голубику, кусочки сыра и посыпьте орехами.
Свиные ребра в глазури из ежевики и красной смородины
Ингредиенты:
- 1 кг свиных ребер
- 25 мл растительного масла
- по 1 ч. л. сушеного молотого чеснока и лука
- соль, черный перец – по вкусу
для глазури:
- 80 г красной смородины
- 80 г ежевики
- 50 г сахара
- 120 мл красного сухого вина
- 20 мл бальзамика
- 1 зубчик чеснока
- по 1/2 ч. л. тимьяна и шалфея
- соль, красный перец – по вкусу
Способ приготовления:
Приготовьте глазурь. Соедините в сотейнике вино, бальзамик, тимьян, шалфей и выпарьте жидкость наполовину. Положите в чашу блендера измельченный чеснок, ежевику, смородину, сахар, соль, красный перец и перебейте до однородности. Влейте полученную смесь в сотейник с вином и уварите в два раза. Смешайте в миске сушеный чеснок и лук, черный перец и соль. Зачищенные ребра смажьте растительным маслом и натрите смесью специй. Заверните ребра в фольгу и запекайте 1,5 часа при температуре 180 градусов. Затем разверните фольгу, смажьте ребра ягодной глазурью и запекайте еще 10-15 минут при температуре 200 градусов. Приятного аппетита!