Сэндвичи, салат и свиные ребра: ТОП-3 рецепта блюд из ягод, которые обогатят организм витаминами

Ягоды давно заняли почетное место в кулинарии. И если вы все еще используете их только для приготовления десертов, то многое упускаете – ягоды прекрасно сочетаются с мясом, овощами и зеленью, рыбой и морепродуктами.

Новый выпуск «Готовим вместе» Андрей Дромов и Андрей Доманский посвятили уникальному продукту – ягодам. Ведущие приготовили блюда из плодов, которые принесут пользу здоровью и обогатят организм витаминами.

Такие ягоды, как малина, клубника, смородина, черника, облепиха и много-много других – источник витамина С. А значит, употребление их в пищу укрепит ваш иммунитет. К тому же, если запастись ягодами впрок (например, заморозить или сделать варенье), количество витаминов останется прежним. И не стоит забывать, что ягоды, помимо прочего, являются мощным афродизиаком, – говорит Андрей Доманский.

Помимо рецептов трех простых, но оригинальных блюд, ведущие также поведали о мифах и легендах, связанных с плодами, которые они использовали в процессе приготовления. Почему, согласно преданиям, смородина окрашена в красный и черный цвета? Какую ягоду первое время в Европе называли исключительно королевской? Какие плоды в Японии считают символом любви и как с их помощью обрести взаимные чувства и счастье? Какую легенду Андрей Доманский придумал об Андрее Дромове прямо в студии «Готовим вместе»?

Все это можно увидеть в полном выпуске «Готовим вместе» по ссылке.

Сэндвичи с черной смородиной и сыром бри

Ингредиенты:

4 ломтика подового пшеничного хлеба

200 г сыра бри

220 г спелой черной смородины (если смородина кислая, можно добавить немного сахара)

10 г базилика

50 г сливочного масла

Способ приготовления:

Соедините смородину с измельченным базиликом и хорошо потолките. Сыр нарежьте тонкими ломтиками. Смажьте хлеб смесью смородины и базилика. Затем положите на два кусочка хлеба сыр, накройте оставшимся хлебом и жарьте сэндвичи на сухой сковороде до румяности – примерно по 4-5 минут с каждой стороны. Готовые сэндвичи смажьте сливочным маслом, разрежьте пополам и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Салат с клубникой, голубикой и голубым сыром

Ингредиенты:

120 г клубники

120 г голубики

100 г микса салатов

60 г жареного фундука

100 г голубого сыра

для заправки:

80 г голубики

30 мл бальзамика

30 г меда

60 мл оливкового масла

соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Приготовьте заправку. Измельчите в чаше блендера голубику, мед, бальзамик, оливковое масло, соль, черный перец. Разрежьте клубнику пополам. Выложите в тарелки микс салатов, полейте заправкой, добавьте клубнику, голубику, кусочки сыра и посыпьте орехами.

Свиные ребра в глазури из ежевики и красной смородины

Ингредиенты:

1 кг свиных ребер

25 мл растительного масла

по 1 ч. л. сушеного молотого чеснока и лука

соль, черный перец – по вкусу

для глазури:

80 г красной смородины

80 г ежевики

50 г сахара

120 мл красного сухого вина

20 мл бальзамика

1 зубчик чеснока

по 1/2 ч. л. тимьяна и шалфея

соль, красный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Приготовьте глазурь. Соедините в сотейнике вино, бальзамик, тимьян, шалфей и выпарьте жидкость наполовину. Положите в чашу блендера измельченный чеснок, ежевику, смородину, сахар, соль, красный перец и перебейте до однородности. Влейте полученную смесь в сотейник с вином и уварите в два раза. Смешайте в миске сушеный чеснок и лук, черный перец и соль. Зачищенные ребра смажьте растительным маслом и натрите смесью специй. Заверните ребра в фольгу и запекайте 1,5 часа при температуре 180 градусов. Затем разверните фольгу, смажьте ребра ягодной глазурью и запекайте еще 10-15 минут при температуре 200 градусов. Приятного аппетита!