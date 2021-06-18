Свиные ребрышки с карамельной корочкой под соусом барбекю – рецепт
18 июня 2021 00:40
Свиные ребрышки с карамельной корочкой под соусом барбекю – рецепт
pixabay.com
Как приготовить свиные ребрышки с идеальной карамельной корочкой, которые жарятся не более десяти минут? Оригинальный рецепт блюда от Григория Германа.
Читайте такжеСэндвичи, салат и свиные ребра: ТОП-3 рецепта блюд из ягод, которые обогатят организм витаминамиЛето – идеальное время для выездов на природу и пикников, а прекрасным дополнением такого отдыха является аромат мяса с дымком. Поэтому ведущий программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Григорий Герман подготовил для вас интересный рецепт – свиные ребрышки с идеальной карамельной корочкой.
Ингредиенты:
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Уксус яблочный – 100 мл
- Сок яблочный – 100 мл
- Сахар – 2 ст.л.
- Кетчуп – 2 ст.л.
- Вустерский соус – 50 мл
- Чили молотый – 1 ч.л.
- Кумин – 1 ч.л.
- Соус соевый – 70 мл
- Горчица – 2 ст.л.
- Кунжут – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Лук нарезать дольками. Тщательно измельчить чеснок. Выложить овощи в кастрюлю и залить соевым соусом. Добавить очищенные консервированные томаты, томатную пасту, яблочный уксус и сок, горчицу, перец чили, сахар, немного растительного масла, черный перец, кумин, соль, а также вустерский соус. Перемешать и поставить на огонь – увариваться.
- Секрет быстрого и мега-вкусного приготовления свиных ребрышек прост! Их надо заранее отварить. А потом запекать уже проваренные ребрышки. На гриле они ароматизируются дымком, а не пересыхают, готовятся 10 минут и становятся непревзойденными!
- Вареные ребра разрезать по костям, выложить бочком на решетку и отправить на огонь! Через 4 минуты перевернуть и смазать их готовым соусом. Еще через 4 минуты – перевернуть и смазать другую сторону.
- Через минуту снова перевернуть – все готово! Перед подачей посыпать ребра кунжутом. Приятного аппетита!
Свиные ребрышки с карамельной корочкой под соусом барбекю – рецепт / pixabay.com
Напомним,