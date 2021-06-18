Свиные ребрышки с карамельной корочкой под соусом барбекю – рецепт

18 июня 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Свиные ребрышки с карамельной корочкой под соусом барбекю – рецепт
Свиные ребрышки с карамельной корочкой под соусом барбекю – рецепт
pixabay.com

Как приготовить свиные ребрышки с идеальной карамельной корочкой, которые жарятся не более десяти минут? Оригинальный рецепт блюда от Григория Германа.

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Лето – идеальное время для выездов на природу и пикников, а прекрасным дополнением такого отдыха является аромат мяса с дымком. Поэтому ведущий программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Григорий Герман подготовил для вас интересный рецепт – свиные ребрышки с идеальной карамельной корочкой.

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Уксус яблочный – 100 мл
  • Сок яблочный – 100 мл
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Кетчуп – 2 ст.л.
  • Вустерский соус – 50 мл
  • Чили молотый – 1 ч.л.
  • Кумин – 1 ч.л.
  • Соус соевый – 70 мл
  • Горчица – 2 ст.л.
  • Кунжут – 1 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Лук нарезать дольками. Тщательно измельчить чеснок. Выложить овощи в кастрюлю и залить соевым соусом. Добавить очищенные консервированные томаты, томатную пасту, яблочный уксус и сок, горчицу, перец чили, сахар, немного растительного масла, черный перец, кумин, соль, а также вустерский соус. Перемешать и поставить на огонь – увариваться.
  2. Секрет быстрого и мега-вкусного приготовления свиных ребрышек прост! Их надо заранее отварить. А потом запекать уже проваренные ребрышки. На гриле они ароматизируются дымком, а не пересыхают, готовятся 10 минут и становятся непревзойденными!
  3. Вареные ребра разрезать по костям, выложить бочком на решетку и отправить на огонь! Через 4 минуты перевернуть и смазать их готовым соусом. Еще через 4 минуты – перевернуть и смазать другую сторону.
  4. Через минуту снова перевернуть – все готово! Перед подачей посыпать ребра кунжутом. Приятного аппетита!

Свиные ребрышки с карамельной корочкой под соусом барбекю – рецепт / pixabay.com

Напомним,

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