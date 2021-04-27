Вепрево колено: рецепт мяса, запеченного в духовке, от Алексея Суханова

Эксклюзив 27 апреля 2021 00:09 Юлия Туренко
Вепрево колено: рецепт мяса, запеченного в духовке, от Алексея Суханова
Вепрево колено: рецепт мяса, запеченного в духовке от Алексея Суханова
пресс-служба

Как приготовить дома вкусно мясо. Рецепт "Вепревого колена" от ведущего «Говорит Украина» Алексея Суханова - читайте в нашем материале.

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«Печеное вепрево колено» станет любимым блюдом ваших родных! Поэтому научитесь его готовить правильно в домашних условиях. Эксклюзивно с TV.UA Алексей Суханов делится интересным рецептом.

Ингредиенты:

  • Свиная рулька – 1,5-2 кг
  • Темное пиво – 1 л.
  • Лук  – 1 шт.
  • Морковь  – 1 шт.
  • Корень петрушки  – 1 шт.
  • Чеснок – 3-4 зубчика
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Гвоздика – 3 шт.
  • Перец душистый – 5-6 шт.
  • Перец черный горошек – 5-6 шт.
  • Тмин – 1 ч.л.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Горчица – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Подготовьте рульку и овощи. Рульку вымойте тщательно, поскребите ножом, чтобы кожа была чистой и гладкой. 
  2. Сложите в кастрюлю рульку, очищенные овощи, корень петрушки, соль, специи (кроме тмина), чеснок. Горчица и мед понадобятся в самом конце для запекания. 
  3. Залейте пивом. Если пива не хватило, добавьте немного воды. Жидкость должна покрывать мясо и овощи. Варите при слабом кипении 1 час. Добавьте тмин и варите еще 1 час. 
  4. Смешайте горчицу и мед. Достаньте рульку, переложите в глубокий противень или форму для запекания. Налейте немного бульона на дно, посолите, поперчите. Смажьте рульку со всех сторон соусом. Отправьте в духовку на 1 час, температура – 180 градусов. 
  5. Готово! Подавайте вепрево колено с холодным пивом, картофелем, тушеной капустой и обязательно поставьте на стол горчицу и хрен!

Напомним,

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