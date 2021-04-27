Вепрево колено: рецепт мяса, запеченного в духовке, от Алексея Суханова
Эксклюзив 27 апреля 2021 00:09
Вепрево колено: рецепт мяса, запеченного в духовке от Алексея Суханова
пресс-служба
Как приготовить дома вкусно мясо. Рецепт "Вепревого колена" от ведущего «Говорит Украина» Алексея Суханова - читайте в нашем материале.
блюдом ваших родных! Поэтому научитесь его готовить правильно в домашних условиях. Эксклюзивно с TV.UA Алексей Суханов делится интересным рецептом.
Ингредиенты:
- Свиная рулька – 1,5-2 кг
- Темное пиво – 1 л.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Корень петрушки – 1 шт.
- Чеснок – 3-4 зубчика
- Лавровый лист – 2 шт.
- Гвоздика – 3 шт.
- Перец душистый – 5-6 шт.
- Перец черный горошек – 5-6 шт.
- Тмин – 1 ч.л.
- Мед – 1 ст.л.
- Горчица – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Подготовьте рульку и овощи. Рульку вымойте тщательно, поскребите ножом, чтобы кожа была чистой и гладкой.
- Сложите в кастрюлю рульку, очищенные овощи, корень петрушки, соль, специи (кроме тмина), чеснок. Горчица и мед понадобятся в самом конце для запекания.
- Залейте пивом. Если пива не хватило, добавьте немного воды. Жидкость должна покрывать мясо и овощи. Варите при слабом кипении 1 час. Добавьте тмин и варите еще 1 час.
- Смешайте горчицу и мед. Достаньте рульку, переложите в глубокий противень или форму для запекания. Налейте немного бульона на дно, посолите, поперчите. Смажьте рульку со всех сторон соусом. Отправьте в духовку на 1 час, температура – 180 градусов.
- Готово! Подавайте вепрево колено с холодным пивом, картофелем, тушеной капустой и обязательно поставьте на стол горчицу и хрен!
Напомним,