Пасха 2021: Рецепт паски из картошки от Алексея Суханова
Эксклюзив 26 апреля 2021 11:40
Паска из картошки: экономный и очень вкусный рецепт от Алексея Суханова
пресс-служба
Как приготовить дома вкусную праздничную выпечку. Рецепт паски из картошки от ведущего «Говорит Украина» Алексея Суханова - читайте в нашем материале.
паска очень экономная по продуктам и долго остается свежей. Эксклюзивно с TV.UA Алексей Суханов делится интересным рецептом.
Ингредиенты:
- Вода – 200 мл
- Дрожжи сухие – 20 г
- Изюм светлый – 200 г
- Картофель – 220 г
- Коньяк – 50 мл
- Масло сливочное – 150 г
- Молоко – 0.5 л
- Мука пшеничная – 1150 г
- Сахар – 260 г
- Сахар ванильный – 20 г
- Соль – 10 г
- Яйца куриные – 3 шт.
Способ приготовления:
- 0,5 л молока нагреть до 37 °С, вмешать 60 г сахара и 20 г сухих дрожжей.
- Вмешать 260 г просеянной муки. Опара должна иметь консистенцию, как у сметаны средней густоты. Оставить в тёплом месте на 30 минут. За это время опара должна хорошо подрасти и начать опадать.
- Предварительно в кастрюле отварить 220 г картофеля (вес очищенного картофеля) в 200 мл воды с 10 г соли. Потолочь и в горячий картофель вмешать 40 г муки. Остудить.
- Вмешать картофельную заварку в опару и тщательно перемешать (можно даже миксером). Картофель должен разойтись в опаре.
- 3 яйца взбить с 200 г сахара до пышной массы и вмешать в тесто вместе с 20 г ванильного сахара.
- Вмешать просеянную муку (820 г). Муку вмешивайте постепенно, так как она у всех разная. Тесто должно быть мягким и слегка плывучим. Вымешивать в комбайне 12-15 минут (или до образования глютенового окна). Если вымешивать руками, то на это может уйти 35-50 минут. В конце замеса постепенно, небольшими кусочками, вмешать 150 г очень мягкого сливочного масла. Следующий кусочек масла вмешивать после того, как хорошо вмешался предыдущий.
- Предварительно хорошо промыть 200 г изюма, соединить в сотейнике с 50 мл коньяка. Довести до кипения, снять с огня и оставить на 1 час. Изюм вберёт в себя весь коньяк. Если коньяк останется на дне – вмешать его в тесто. Изюм обвалять со всех сторон в 30 г муки и вмешать в тесто.
- Тесто мягкое и слегка плывучее. Накрыть тесто полотенцем и оставить до увеличения в 3 раза (примерно на 2 часа) в теплом месте. За это время дважды обмять его.
- Тесто готово к работе. Разделить его на части необходимого размера (зависит от размера форм). Удобней всего формировать заготовки смазанными подсолнечным маслом руками. Сформировать их в шары и оставить на 15 минут. Опять подкатать в шар.
- Затем выложить в подготовленные формы. Форма должна быть заполнена чуть выше, чем на 1/3 объема. Накрыть пергаментом или полотенцем и оставить в теплом месте, пока тесто не подрастет почти до краев формы (примерно на 30-40 минут).
- Выпекать пасхи при 180 °С до готовности. Время выпечки зависит от размеров кулича. Готовность проверить шпажкой. Вынуть из духовки, оставить в форме на 10 минут, а затем вынуть из формы. Пасхи готовы. Лучше всего, до подачи, оставить их на сутки для полного вызревания.
Паска: простой рецепт / pixabay.com
Напомним,