Пасхальный кулич: быстрый и простой рецепт

23 апреля 2021 15:10 Алла Лысак
Пасхальный кулич: быстрый и простой рецепт
Быстрый рецепт паски для начинающих
pixabay.com

Каждая хозяйка старается самостоятельно сделать кулич на праздник Пасхи.

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Даже если вы только осваиваете кулинарное мастерство, паска, которую вы приготовите по нашему рецепту, обязательно получится и порадует ваших родных и близких в светлый праздник Христового Воскресенья. 

Ингредиенты:

  • Мука 400 г, 
  • Сливочное масло 300 г,
  • Сахар 250 г,
  • Молоко 200 г,
  • Яйца 4 шт,
  • Изюм 150 г,
  • Лимонная цедра 1 ч. ложка,
  • Разрыхлитель 7 г,
  • Соль 0,5 ч. ложки,
  • Ванильный сахар по вкусу.

Способ приготовления:

1. Готовим продукты, они должны быть одной температуры (комнатной).

2. Добавляем сахар в размягченное масло и взбиваем миксером до появления пышной пены.

3. В процессе взбивания добавляем в смесь яйца. Для удобства советуем предварительно разбить яйца в отдельную посуду и влить в масляную смесь. 

4. Снимаем с лимона цедру (верхний слой кожуры) и натираем на терке. 

5. Добавляем цедру и ванильный сахар в масляную массу.

6. Подогретое до теплого состояния молоко вливаем в тесто и перемешиваем лопаткой.

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7. Добавляем оставшиеся ингредиенты (разрыхлитель и соль), перемешиваем.

8. Муку добавляем порциями, просеивая. Перемешивайте тесто после каждой порции.

9. Промытый и обсушенный изюм добавляем в тесто.

10. Теперь дело за малым: берем формочки для куличей, смазываем их и выкладываем тесто ложками на 3/4 высоты формы.

Куличи следует выпекать в духовке, разогретой до 160 градусов, как минимум час. Приятного аппетита!

Напомним,

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