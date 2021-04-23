Пасхальный кулич: быстрый и простой рецепт

Каждая хозяйка старается самостоятельно сделать кулич на праздник Пасхи.

Ингредиенты:

Мука 400 г,

Сливочное масло 300 г,

Сахар 250 г,

Молоко 200 г,

Яйца 4 шт,

Изюм 150 г,

Лимонная цедра 1 ч. ложка,

Разрыхлитель 7 г,

Соль 0,5 ч. ложки,

Ванильный сахар по вкусу.

Способ приготовления:

Даже если вы только осваиваете кулинарное мастерство, паска , которую вы приготовите по нашему рецепту, обязательно получится и порадует ваших родных и близких в светлый праздник Христового Воскресенья.

1. Готовим продукты, они должны быть одной температуры (комнатной).

2. Добавляем сахар в размягченное масло и взбиваем миксером до появления пышной пены.

3. В процессе взбивания добавляем в смесь яйца. Для удобства советуем предварительно разбить яйца в отдельную посуду и влить в масляную смесь.

4. Снимаем с лимона цедру (верхний слой кожуры) и натираем на терке.

5. Добавляем цедру и ванильный сахар в масляную массу.

6. Подогретое до теплого состояния молоко вливаем в тесто и перемешиваем лопаткой.

7. Добавляем оставшиеся ингредиенты (разрыхлитель и соль), перемешиваем.

8. Муку добавляем порциями, просеивая. Перемешивайте тесто после каждой порции.

9. Промытый и обсушенный изюм добавляем в тесто.

10. Теперь дело за малым: берем формочки для куличей, смазываем их и выкладываем тесто ложками на 3/4 высоты формы.

Куличи следует выпекать в духовке, разогретой до 160 градусов, как минимум час. Приятного аппетита!

Напомним,