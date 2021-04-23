Пасхальный кулич: быстрый и простой рецепт
Каждая хозяйка старается самостоятельно сделать кулич на праздник Пасхи.
Ингредиенты:
- Мука 400 г,
- Сливочное масло 300 г,
- Сахар 250 г,
- Молоко 200 г,
- Яйца 4 шт,
- Изюм 150 г,
- Лимонная цедра 1 ч. ложка,
- Разрыхлитель 7 г,
- Соль 0,5 ч. ложки,
- Ванильный сахар по вкусу.
Способ приготовления:
1. Готовим продукты, они должны быть одной температуры (комнатной).
2. Добавляем сахар в размягченное масло и взбиваем миксером до появления пышной пены.
3. В процессе взбивания добавляем в смесь яйца. Для удобства советуем предварительно разбить яйца в отдельную посуду и влить в масляную смесь.
4. Снимаем с лимона цедру (верхний слой кожуры) и натираем на терке.
5. Добавляем цедру и ванильный сахар в масляную массу.
6. Подогретое до теплого состояния молоко вливаем в тесто и перемешиваем лопаткой.
8. Муку добавляем порциями, просеивая. Перемешивайте тесто после каждой порции.
9. Промытый и обсушенный изюм добавляем в тесто.
10. Теперь дело за малым: берем формочки для куличей, смазываем их и выкладываем тесто ложками на 3/4 высоты формы.
Куличи следует выпекать в духовке, разогретой до 160 градусов, как минимум час. Приятного аппетита!
Напомним,