Как освятить паски и яйца дома: совет экстрасенса Рубины Цыбульской

18 апреля 2020 18:30 Юлия Крутиева
Как освятить паски и яйца дома: совет экстрасенса Рубины Цыбульской
Экстрасенс Рубина Цыбульская
пресс-служба канала СТБ

Уже завтра, 19 апреля, наступит Воскресение Христово.

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Но так, как в этом году из-за пандемии коронавируса люди вынуждены не идти в церковь, экстрасенс Рубина Цыбульская рассказала, как можно дома самим освятить пасхи и яйца.

«Настоящее чудо, о котором люди помнят веками, наполнило этот день огромной энергетической силой. В этом году нам было суждено пройти через испытания, которые, несомненно, сделают нас лучше. Однако, мы не сможем пойти в церковь и традиционно освятить куличи. Возможно, это является уроком: Бог не в церквях, а в наших сердцах. Это объединяет людей. Не во время крестного хода мы становимся Единым, а во время совместной молитвы. Вместе с тем, каждый из нас способен самостоятельно очистить и наполнить силой наши символы веры: крашенки, куличи, кагор... В этом и есть главный секрет: не воспринимать их как еду, а помнить об их глубокой энергетической сути.

Итак, к делу: Перед началом праздничного богослужения зажгите возле куличей и крашеных яиц церковную свечу. Желательно, чтобы она была красного цвета. Этот цвет символизирует кровь распятого Христа. Считается, что в доме, где на пасхальном столе есть куличи, невидимо присутствует воскресший Иисус. Во время праздничной службы, которую будут транслировать, мы с Вами должны отогнать любые обиды, усталость, агрессию и со светлыми чувствами раскрыться перед Всевышним. Впустите вместе с праздничной молитвой в свое сердце божью благодать. 

Как освятить паски и яйца дома: совет экстрасенса Рубины Цыбульской / pixabay.com

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После богослужения возьмите в руки зажженную свечу и трижды пропойте тропарь Пасхи: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав". Затем трижды проведите вокруг стола зажженную свечой. После чего установите её обратно возле куличей и окропите пищу святой водой со словами: "Благословляется и освящается пища сия кроплением воды сия священныя, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь."

В этот момент вы должны почувствовать облегчение и воодушевление - значит всё сделано правильно. Не стоит освящать продукты, которые изготовлены из крови и плоти животных, крепкие алкогольные напитки, соль и перец, а также деньги и украшения. Для освящения таких вещей есть специальные молитвы. Друзья, помните: не обязательно видеть друг друга, чтобы чувствовать. Усвоим уроки Всевышнего и сделаем выводы! Всем добра и сил, счастья и здоровья!»

ПЕРЕЧЕНЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЙ ПАСХАЛЬНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ:

  • Украинская греко-католическая церковь — трансляция Пасхальной службы 19.04.2020 с 07:00 до 11:00 в эфире «24 канала», ICTV и «UA: Первый»;
  • Православная Церковь Украины — трансляция Пасхальной службы по 23:00 18.04.2020 до 03:00 19.04.2020 в эфире «24 канала», «1 + 1» и «UA: Первый»;
  • Украинская православная церковь — трансляция Пасхальной службы по 23:00 18.04.2020 до 03:00 19.04.2020 в эфире телеканалов «Украина» и «Интер».

Напомним,   

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