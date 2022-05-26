Ще одна категорія українців може отримати держпідтримку через Дію

26 мая 2022 19:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Ще одна категорія українців може отримати держпідтримку через Дію
Ще одна категорія українців може отримати держпідтримку через Дію
freepik.com

Мінцифри України повідомляє, що в Дії тепер можна оформити новий різновид соціальної допомоги, а саме виплати по безробіттю.

Читайте такжеНемає змоги платити за навчання в університеті через напад Росії: що робити
Якщо ви втратили роботу під час війни та зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії, в застосунку можете оформити статус безробітного за декілька хвилин. Таким чином ви зможете отримувати щомісячну фінансову підтримку від держави.

Хто може скористатися послугою?

Ви зможете подати заявку, якщо були офіційно працевлаштовані до війни, але тепер втратили роботу.

Сюди також відносяться ФОПи, які через воєнний стан, окупацію або бойові дія не можуть далі працювати. 

Як скористатися послугою 

Читайте такжеВід стресу почало випадати волосся: що робити
Нова опція знаходиться в меню Послуги, далі у застосунку перейдіть у пункт Допомога по безробіттю, а на порталі — послугу з отримання статусу безробітного в режимі онлайн.

Після підтвердження даних, ви зможете обрати центр зайнятості, де хочете отримати статус. 

Допомога буде нараховуватись на карту єПідтримки. Якщо ви не маєте картки, можете оформити віртуальну просто в застосунку. Коли працівники центру зайнятості оброблять вашу заявку, ви отримаєте push-сповіщення про це в застосунку.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

советы Полезные советы

Материалы по теме

Алкоголь — це погана ідея під час війни
Досуг

Алкоголь — це погана ідея під час війни
8 правил, як вижити під завалами в квартирі
Полезные советы

8 правил, як вижити під завалами в квартирі
Що робити, якщо через війну втрачено шкільний атестат
Полезные советы

Що робити, якщо через війну втрачено шкільний атестат
Астролог спрогнозував, яким буде наступний місяць війни
Гороскопы

Астролог спрогнозував, яким буде наступний місяць війни
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Финалистка "Супер Топ-модели по-украински" Арина Любителева рассказала, как вступила в войска

Финалистка "Супер Топ-модели по-украински" Арина Любителева рассказала, как вступила в войска
Дмитро Карпачов розповів, що робити випускникам, які через війну не можуть вступити до вишу

Дмитро Карпачов розповів, що робити випускникам, які через війну не можуть вступити до вишу
Наталія Могилевська розповіла про всиновлення дитини та надійне поряд чоловіче плече

Наталія Могилевська розповіла про всиновлення дитини та надійне поряд чоловіче плече
8 правил, як вижити під завалами в квартирі

8 правил, як вижити під завалами в квартирі

Популярное видео

Олександр Педан – про перший день війни: Почекаю до ранку. І от це "почекаю" стало фатальним

Олександр Педан – про перший день війни: Почекаю до ранку. І от це "почекаю" стало фатальним
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 01.05.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 01.05.2022)
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 4 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 4 серію онлайн
Неймовірна правда про українців: історії дітей, які вразили увесь світ

Неймовірна правда про українців: історії дітей, які вразили увесь світ
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK