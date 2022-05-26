Ще одна категорія українців може отримати держпідтримку через Дію
Мінцифри України повідомляє, що в Дії тепер можна оформити новий різновид соціальної допомоги, а саме виплати по безробіттю.
Хто може скористатися послугою?
Ви зможете подати заявку, якщо були офіційно працевлаштовані до війни, але тепер втратили роботу.
Сюди також відносяться ФОПи, які через воєнний стан, окупацію або бойові дія не можуть далі працювати.
Як скористатися послугою
Після підтвердження даних, ви зможете обрати центр зайнятості, де хочете отримати статус.
Допомога буде нараховуватись на карту єПідтримки. Якщо ви не маєте картки, можете оформити віртуальну просто в застосунку. Коли працівники центру зайнятості оброблять вашу заявку, ви отримаєте push-сповіщення про це в застосунку.
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