Ще одна категорія українців може отримати держпідтримку через Дію

Ще одна категорія українців може отримати держпідтримку через Дію

Мінцифри України повідомляє, що в Дії тепер можна оформити новий різновид соціальної допомоги, а саме виплати по безробіттю.

Хто може скористатися послугою?

Якщо ви втратили роботу під час війни та зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії, в застосунку можете оформити статус безробітного за декілька хвилин. Таким чином ви зможете отримувати щомісячну фінансову підтримку від держави.

Ви зможете подати заявку, якщо були офіційно працевлаштовані до війни, але тепер втратили роботу.

Сюди також відносяться ФОПи, які через воєнний стан, окупацію або бойові дія не можуть далі працювати.

Як скористатися послугою

Нова опція знаходиться в меню Послуги, далі у застосунку перейдіть у пункт Допомога по безробіттю, а на порталі — послугу з отримання статусу безробітного в режимі онлайн.

Після підтвердження даних, ви зможете обрати центр зайнятості, де хочете отримати статус.

Допомога буде нараховуватись на карту єПідтримки. Якщо ви не маєте картки, можете оформити віртуальну просто в застосунку. Коли працівники центру зайнятості оброблять вашу заявку, ви отримаєте push-сповіщення про це в застосунку.

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