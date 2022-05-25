Слава Камінська розповіла про життя з дітьми та мамою у Нідерландському селищі

Популярна українська співачка Слава Камінська зізналась, як змінилось її життя під час війни, чому їй щодня доводиться виходити із зони комфорту і чи планує повертатися в Україну.

Ексучасниця гурту «НЕАНГЕЛИ», співачка Слава Камінська на початку війни виїхала з дітьми у Нідерландське селище Нордвейк, адже в Амстердамі живе її рідна сестра і їхня мама на той час гостила у неї.

І хоча європейська країна зустріла зірку з гостинністю, Камінська запевняє – до такого життя треба звикати.

Я селянка вже (сміється). Але, чесно кажучи, тут дуже гарні села! Їдеш вулицею і насолоджуєшся краєвидами – все наче з мультика. Якби тільки не було так холодно і люди не були такими нордичними – взагалі було б супер! Уявіть, минулого тижня я ходила в шубі, – розповіла Слава у програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна».

Співачка Слава Камінська / instagram.com/slava_kaminska

Проте не лише погодні умови виводять зірку зі стану комфорту, сьогодні їй доводиться жити у невеличкому номері разом із мамою, двома дітьми і собакою.

Мабуть, я настільки провинилася в минулому житті, що сьогодні я з мамою, беззубою собакою, немає нянь і ми уживаємося на 10-ти квадратних метрах! Я не розумію, за що мені це. Наче ж завжди гарно ставилася до людей, допомагала… що зі мною не так? – емоційно висказалась зірка.

Співачка Слава Камінська / instagram.com/slava_kaminska

Таке життя змусило Камінську навчитися чомусь новому, так, наприклад, відтепер артистка знає, як заповнити бак бензином і може власноруч попрати речі. Проте найбільший біль викликають думки про дім і колишнє життя.

І діти, і я дуже хочемо повернутись додому. Лаура постійно запитує, як там її іграшки, чи не поцупили їх, чи не підірвали? Діти, як діти. Я б вже зараз поверталась, мені байдуже на тривоги, але як згадаю те, як я вивозила дітей звідти і боюся, що вдруге це зробити просто не вдасться, – зізналась співачка.

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