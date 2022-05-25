KAMALIYA готує прем'єру пісні, яку для неї написала дівчина із Харкова
Співачка Камалія працює над записом нової пісні «Війна».
Сьогодні записала нову пісню «Війна». Для мене це була дуже тяжка робота в емоційному плані. Багато разів зупинялася і не могла далі співати через душевну біль та сльози, – розповіла зірка.
Зараз KAMALIYA знаходиться за кордоном, але, як справжня патріотка, дає концерти в різних країнах, збирає кошти на допомогу ЗСУ, відвідує біженців, відправляє гуманітарну допомогу в Україну.
Понад мільйон євро ми витратили на будівництво спеціального житла для біженців із України в Німеччині. Там зможуть розміститися 750 сімей, – коментує KAMALIYA.
Співачка поділилася, що як тільки завершаться її благодійні концерти за кордоном, вона одразу повернеться у рідну домівку. В планах підготовка до великого туру по Україні.
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