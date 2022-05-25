Ектор Хіменес-Браво пройшов військову підготовку, аби бути готовим до всього

25 мая 2022 13:43 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ектор Хіменес-Браво пройшов військову підготовку, аби бути готовим до всього
Ресторатор та шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво
Особистий архів зірки

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор і суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво пройшов військову підготовку, аби бути готовим, за потребою, захищати країну та близьких зі зброєю.

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Телеведучий Ектор Хіменес-Браво завжди наголошує, що Україна – його другий дім. З першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну він готує обіди для наших захисників, влаштовує благодійні заходи на підтримку України та закликає увесь світ допомагати нам. У разі потреби він готовий навіть взяти до рук зброю та захищати українську землю від окупантів. Саме тому Ектор вирішив пройти підготовку на полігоні.

Війна в країні змусила нагадати, що треба бути готовим до всього за будь-яких обставин. Саме тому я остаточно вирішив, що час навчитися бути зі зброєю на «ти». Тренувався з найкращими українськими та американськими інструкторами. Потрібно бути готовим робити усе, щоб наша країна перемогла, – зазначив телеведучий.

Ектор Хіменес-Браво пройшов військову підготовку / Особистий архів зірки

Ектор Хіменес-Браво пройшов військову підготовку / Особистий архів зірки

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Так, Ектор Хіменес-Браво вчився збирати та розбирати автомат, застосовувати зброю, надавати першу медичну допомогу, здобував навички ведення бойових дій в різних умовах, а також відпрацьовував всі отримані знання на практиці.

До слова, Ектор Хіменес-Браво з командою своїх ресторанів готує обіди для наших захисників. За цей час командою було приготовано більш як 220 000 порцій! Кожного дня кулінари ресторанів готують близько 3000 порцій їжі. Окрім цього, зовсім скоро шеф-кухар планує відкрити свій ресторан у Львові. Це рішення він ухвалив вже після повномасштабного вторгнення росії в Україну, адже хоче підтримувати економіку нашої країни ще більше.

Ектор Хіменес-Браво пройшов військову підготовку / Особистий архів зірки

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