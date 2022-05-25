Ектор Хіменес-Браво пройшов військову підготовку, аби бути готовим до всього
Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор і суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво пройшов військову підготовку, аби бути готовим, за потребою, захищати країну та близьких зі зброєю.
Війна в країні змусила нагадати, що треба бути готовим до всього за будь-яких обставин. Саме тому я остаточно вирішив, що час навчитися бути зі зброєю на «ти». Тренувався з найкращими українськими та американськими інструкторами. Потрібно бути готовим робити усе, щоб наша країна перемогла, – зазначив телеведучий.
До слова, Ектор Хіменес-Браво з командою своїх ресторанів готує обіди для наших захисників. За цей час командою було приготовано більш як 220 000 порцій! Кожного дня кулінари ресторанів готують близько 3000 порцій їжі. Окрім цього, зовсім скоро шеф-кухар планує відкрити свій ресторан у Львові. Це рішення він ухвалив вже після повномасштабного вторгнення росії в Україну, адже хоче підтримувати економіку нашої країни ще більше.
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