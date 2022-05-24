Тімур Мірошниченко розповів «Зірковому шляху», чому не пішов служити у ЗСУ
24 мая 2022 14:00
Ведучий Тімур Мірошниченко
пресс-служба
Ведучий Тімур Мірошниченко прокоментував, як ставиться до хейту на свою адресу.
Тімур Мірошниченко переконаний, що кожний із нас під час війни має бути на своєму місті корисний Україні.
Піти, звісно, можна, але від мене толку в ЗСУ...я тільки заважатиму. Тому що навіть в університетські роки, коли в нас були стрільбища, нам видавали АК з трьома патронами, навіть тоді я був у відрядженні і не стріляв. Я жодного разу не стріляв зі зброї. Просто стояти на блокпості, якщо буде потреба, то всі будуть проходити вишкіл, захищати країну, я в цьому не сумніваюсь. Мабуть, зі зброї я тримав тільки лук в руках. Що толку від мене там буде? Тільки гірше, - говорить Тімур Мірошниченко журналістам програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна».
Ведучий Тімур Мірошниченко / пресс-служба
До хейту я спокійно давно ставлюся. Зараз, якщо це хейт заснований на «де ви були 8 років» - нульова терпимість, одразу в бан, жодного слова не намагаюсь нікому доводити. Немає сенсу. Я розумію людей, які писали чи говорили хейт з приводу того, як я виїхав і тому подібне. Я розумію, багато сімей розлучені, жінки, діти знаходяться за кордоном, чоловіки тут. Але найголовніше у моїх поїздках – повернення. Я не рахував точно, але приблизно під сотню мільйонів гривень ми зібрали на проектах, де я брав участь. Мені здається, це непоганий результат. Я це називаю культурна дипломатія, коли ми їдемо, робимо те, що вміємо робити добре і гроші заробляємо для країни, для гуманітарних потреб чи для ЗСУ, і підтримуємо найголовніше - іскру інтересу до України, - говорить Тімур.
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