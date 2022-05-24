Тімур Мірошниченко розповів «Зірковому шляху», чому не пішов служити у ЗСУ

24 мая 2022 14:00 Туренко Андрей
Тімур Мірошниченко розповів «Зірковому шляху», чому не пішов служити у ЗСУ
Ведучий Тімур Мірошниченко
пресс-служба

Ведучий Тімур Мірошниченко прокоментував, як ставиться до хейту на свою адресу.

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Ведучий Тімур Мірошниченко переконаний, що кожний із нас під час війни має бути на своєму місті корисний Україні.

Піти, звісно, можна, але від мене толку в ЗСУ...я тільки заважатиму. Тому що навіть в університетські роки, коли в нас були стрільбища, нам видавали АК з трьома патронами, навіть тоді я був у відрядженні і не стріляв. Я жодного разу не стріляв зі зброї. Просто стояти на блокпості, якщо буде потреба, то всі будуть проходити вишкіл, захищати країну, я в цьому не сумніваюсь. Мабуть, зі зброї я тримав тільки лук в руках. Що толку від мене там буде? Тільки гірше, - говорить Тімур Мірошниченко журналістам програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Ведучий Тімур Мірошниченко / пресс-служба

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Ведучий часто їздить закордон вести благодійні заході на підтримку України. У соцмережі закордонні відрядження, часом, стають причиною для хейту у бік Тімура.

До хейту я спокійно давно ставлюся. Зараз, якщо це хейт заснований на «де ви були 8 років» - нульова терпимість, одразу в бан, жодного слова не намагаюсь нікому доводити. Немає сенсу. Я розумію людей, які писали чи говорили хейт з приводу того, як я виїхав і тому подібне. Я розумію, багато сімей розлучені, жінки, діти знаходяться за кордоном, чоловіки тут. Але найголовніше у моїх поїздках – повернення. Я не рахував точно, але приблизно під сотню мільйонів гривень ми зібрали на проектах, де я брав участь. Мені здається, це непоганий результат. Я це називаю культурна дипломатія, коли ми їдемо, робимо те, що вміємо робити добре і гроші заробляємо для країни, для гуманітарних потреб чи для ЗСУ, і підтримуємо найголовніше - іскру інтересу до України, - говорить Тімур.

Нагадаємо, 

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