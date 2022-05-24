Тімур Мірошниченко розповів «Зірковому шляху», чому не пішов служити у ЗСУ Туренко Андрей

Ведучий Тімур Мірошниченко пресс-служба

Ведучий Тімур Мірошниченко прокоментував, як ставиться до хейту на свою адресу.