Ектор Хіменес-Браво готується відкрити ресторан у Львові: Потрібно інвестувати в Україну

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор, телеведучий і суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво продовжує волонтерити та збирати кошти на відбудову України.

Ектор Хіменес-Браво постійно наголошує, що Україна – його другий дім. З першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну він та команда його ресторанів готує обіди для наших захисників. Ресторани Ектора щодня готують близько 3000 обідів. Їжа призначається для тероборони, ЗСУ, поліції, шпиталів, людей похилого віку, мешканців звільнених від окупантів міст на Київщині.

Побачивши жахливі руйнування, які лишили окупанти на Київщині, Ектор вирішив збирати гроші на відбудову країни. І робити це так, як вміє найкраще – готувати їжу. Відтак, він провів благодійну вечерю у Варшаві, особисто розробив українське меню, і був вражений, адже квитки на вечір допомоги Україні розкупили в перший же день. Завдяки благодійній ініціативі ресторатору вдалося зібрати 42 тисячі євро. Вони підуть на відбудову Київщини. Ектор планує проводити такі заходи й надалі, в інших країнах.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво / Особистий архів зірки

Більш того, шеф-кухар в рамках інформаційного марафону «Єдині новини» розповів, що готується відкрити ресторан у Львові. Це рішення він ухвалив вже після повномасштабного вторгнення росії.

Зараз потрібно інвестувати в Україну, тому що нашій країні потрібні гроші. Нашим кухарям потрібна робота, нашим кондитерам потрібна робота, нашим офіціантам потрібна робота. Що я хочу готувати? Думаю, зараз я хочу готувати нову українську кухню, – наголошує Ектор.

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