Ектор Хіменес-Браво готується відкрити ресторан у Львові: Потрібно інвестувати в Україну
Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор, телеведучий і суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво продовжує волонтерити та збирати кошти на відбудову України.
Побачивши жахливі руйнування, які лишили окупанти на Київщині, Ектор вирішив збирати гроші на відбудову країни. І робити це так, як вміє найкраще – готувати їжу. Відтак, він провів благодійну вечерю у Варшаві, особисто розробив українське меню, і був вражений, адже квитки на вечір допомоги Україні розкупили в перший же день. Завдяки благодійній ініціативі ресторатору вдалося зібрати 42 тисячі євро. Вони підуть на відбудову Київщини. Ектор планує проводити такі заходи й надалі, в інших країнах.
Більш того, шеф-кухар в рамках інформаційного марафону «Єдині новини» розповів, що готується відкрити ресторан у Львові. Це рішення він ухвалив вже після повномасштабного вторгнення росії.
Зараз потрібно інвестувати в Україну, тому що нашій країні потрібні гроші. Нашим кухарям потрібна робота, нашим кондитерам потрібна робота, нашим офіціантам потрібна робота. Що я хочу готувати? Думаю, зараз я хочу готувати нову українську кухню, – наголошує Ектор.
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