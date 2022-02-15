Эктор Хименес-Браво впервые показал свою девушку - фото
Судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво не перестает удивлять своими поступками.
Ежедневно в сториз он публикует десятки фотографий и видео, в которых в деталях рассказывает о своей работе, быте и досуге. Не забывает Хименес-Браво и о личной жизни.
В честь Дня влюбленных Эктор вовсе решил удивить своих фолловеров. Шеф-повар показал свое самое дорогое сокровище – любимую девушку.
(Да, обещал не постить) Но, просто оставлю это здесь. Всех с праздником, будьте любимы и счастливы, - написал счастливый Эктор.
Напомним,