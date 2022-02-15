Эктор Хименес-Браво впервые показал свою девушку - фото

Судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво не перестает удивлять своими поступками.

Несменный судья проекта «МастерШеф» и бизнесмен Эктор Хименес-Браво продолжает активно привлекать внимание к своей жизни с помощью социальных сетей.

Ежедневно в сториз он публикует десятки фотографий и видео, в которых в деталях рассказывает о своей работе, быте и досуге. Не забывает Хименес-Браво и о личной жизни.

В честь Дня влюбленных Эктор вовсе решил удивить своих фолловеров. Шеф-повар показал свое самое дорогое сокровище – любимую девушку.

Эктор Хименес-Браво с девушкой / instagram.com/hectorjimenezbravo

Судья «МастерШефа» опубликовал фотографию, на которой он нежно целует свою избранницу в голову. Сделать романтическое селфи пара решила в ванной комнате.

(Да, обещал не постить) Но, просто оставлю это здесь. Всех с праздником, будьте любимы и счастливы, - написал счастливый Эктор.

Напомним,