Эктор Хименес-Браво рассказал, как узнал, что станет отцом

26 декабря 2021 00:50 Туренко Андрей
Эктор Хименес-Браво рассказал, как узнал, что станет отцом
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво
instagram.com/hectorjimenezbravo

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво продолжает приоткрывать тайну своего прошлого.

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В последнее время Эктора Хименес-Браво не узнать. Шеф-повар начал активно развивать свою страницу в Инстаграм и еженедельно делится с аудиторией деталями своей жизни.

Эктор уже опубликовал несколько историй со своего прошлого, в которых рассказал о жестокости своего отца, служебных романах и моменте, когда он едва не погиб. 

В этот раз несменный судья шоу «МастерШеф» решил поделиться воспоминаниями, как одна из его избранниц сказала, что ждет от него ребенка.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo
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В подростковом возрасте Эктор встречался с девушкой по имени Амайя. Однажды она пришла к нему домой и сказала, что у нее долго нет менструаций. Будущий шеф-повар в этот момент был в недоумении.

У меня была девушка, Амайя, мы недолго встречались, были еще молодые. И однажды у нее случилась задержка в 2,5 недели: она пришла ко мне домой, в слезах, начала очень быстро что-то говорить.. Я ничего не понимал, пытался успокоить ее и разобраться — тут вышел мой отец, начал злиться, задавать вопросы - А Я САМ НЕ ЗНАЛ НА НИХ ОТВЕТЫ... - вспоминает бизнесмен. - Оказалось, она рассказала своей маме о задержке, та на нее накричала, ударила, потом пришел отец с работы - она просто убежала, плача в захлеб. Мы ж подростками были совсем. Позже, живот все не рос, и уже врач проверив анализы сказал, что у Амайи гормональный сбой, она мучила себя диетой.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo
Напомним, 

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