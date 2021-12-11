Эктор Хименес-Браво рассказал, где встретил свою нынешнюю возлюбленную

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво откровенен, как никогда.

В последнее время Эктор Хименес-Браво удивляет своих поклонников неожиданными фактами о себе. При этом для этой цели мужчина использует не СМИ, а свою страницу в Инстаграм.

В этот раз несменный судья проекта «МастерШеф» решил рассказать о знакомствах с девушками с помощью социальной сети Тиндер. Деталями своих удачных и неудачных свиданий Эктор делился в Инстаграм-сториз.

Одну из девушек Хименес-Браво позвал в ресторан. Но в заведение она пришла не сама. Следом в помещение зашел ее муж, который следил за ее похождениями. К счастью, эта история закончилась без драки.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Вторая девушка также пришла на свидание не сама. Только в этот раз рядом оказался не ее мужчина, а мама. Женщина оказалась ярой поклонницей шеф-повара.

Впервые ко мне пришли не познакомиться, а попросить для мамы автограф. Я расстроился, что потратил время на неудачное знакомство, но рад, что сделал одну маму в мире счастливой, - рассказал Эктор.

Но самой большой неожиданностью для фолловеров Эктора стало его неожиданное признание. Оказывается, что обладатель звания «завидный холостяк» уже совсем не «холостяк».

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Одно из свиданий Эктора с девушкой из Тиндера все-таки закончилось удачно. Пара смогла найти друг в друге много интересного и начала строить отношения.

Это была просто одна встреча на кофе, которая перевелась в отношения. И сейчас я очень счастлив. Так что спасибо, Тиндер, и за все дикие истории тоже, - поделился своим счастьем судья «МастерШефа».

Напомним,