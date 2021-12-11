Эктор Хименес-Браво рассказал, где встретил свою нынешнюю возлюбленную
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво откровенен, как никогда.
В этот раз несменный судья проекта «МастерШеф» решил рассказать о знакомствах с девушками с помощью социальной сети Тиндер. Деталями своих удачных и неудачных свиданий Эктор делился в Инстаграм-сториз.
Одну из девушек Хименес-Браво позвал в ресторан. Но в заведение она пришла не сама. Следом в помещение зашел ее муж, который следил за ее похождениями. К счастью, эта история закончилась без драки.
Впервые ко мне пришли не познакомиться, а попросить для мамы автограф. Я расстроился, что потратил время на неудачное знакомство, но рад, что сделал одну маму в мире счастливой, - рассказал Эктор.
Это была просто одна встреча на кофе, которая перевелась в отношения. И сейчас я очень счастлив. Так что спасибо, Тиндер, и за все дикие истории тоже, - поделился своим счастьем судья «МастерШефа».
Напомним,