Наталка Карпа поделилась новыми деталями расставания с мужем
Певица Наталка Карпа продолжает приоткрывать занавес своей личной жизни.
Наталка и Евгений прожили в браке пять лет. За это время у них родилась дочь Злата, а сами супруги были примером для подражания для многих пар. Но сейчас певица переживает непростые времена.
Скажу, что я, вероятно, не совсем сдала этот экзамен на отлично, потому что я вижу свои ошибки. Есть какие-то необратимые моменты, есть какие-то моменты, которые можно подправить. Я дала ему в определенный момент немного расслабиться. У нас было так, что он работает, а я ухаживаю за ребенком. Он добытчик, а я уже семейный уклад. Нет, так нельзя. Потому что когда он шел на работу, я те же сутки работала, я до 9 вечера с ребенком ни на минуту не садилась, – рассказала звезда.