Наталка Карпа поделилась новыми деталями расставания с мужем

Певица Наталка Карпа продолжает приоткрывать занавес своей личной жизни.

В конце осени Наталка Карпа шокировала публику неожиданным заявлением. Певица призналась, что ее брак с Евгением Тереховым начал давать серьезную трещину.

Наталка и Евгений прожили в браке пять лет. За это время у них родилась дочь Злата, а сами супруги были примером для подражания для многих пар. Но сейчас певица переживает непростые времена.

Наталка Карпа с дочкой / instagram.com/natalkakarpa

В программе «Зірковий шлях» Карпа призналась, что их отношения с Евгением начали портиться после рождения дочки, а прошедшее лето вовсе было самым сложным в ее жизни.

Деталей конфликта с мужем Карпа пока решила не раскрывать, но призналась, что отчасти видит причины кризиса и в себе.

Скажу, что я, вероятно, не совсем сдала этот экзамен на отлично, потому что я вижу свои ошибки. Есть какие-то необратимые моменты, есть какие-то моменты, которые можно подправить. Я дала ему в определенный момент немного расслабиться. У нас было так, что он работает, а я ухаживаю за ребенком. Он добытчик, а я уже семейный уклад. Нет, так нельзя. Потому что когда он шел на работу, я те же сутки работала, я до 9 вечера с ребенком ни на минуту не садилась, – рассказала звезда.

Наталка Карпа с мужем / instagram.com/natalkakarpa

Напомним,