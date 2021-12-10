Илона Гвоздева рассказала о смерти брата и непризнания отцом ее мужа
Украинская танцовщица Илона Гвоздева стала гостьей программы "Битва экстрасенсов-21" на СТБ.
О жизни отдельно от родителей
В 5 лет целенаправленно мама с папой привезли меня в Днепр. Я жила у крестной, а потом 2 года у чужих людей – я жила в доме няни. Поселок Останино и город Днепр – это разные финансовые потребности и цены на недвижимость, поэтому папа 2 года собирал деньги на квартиру. Семья воссоединилась, когда мне было 7 лет.
О счастливых моментах детства
Мы собирали черешню, вывозили на рынок, торговали. Это было классно. Если сейчас вспоминать самые приятные мгновения, меня делали счастливой черный хлеб с солью и чесноком, моменты, когда ты босиком играешь в прятки и наслаждаешься простыми вещами.
О муже и неблагословении отца
Мы в Египет улетели отдыхать. Я знала, что он взял кольцо в отпуск. Последний день отпуска – думаю, наверняка передумал. Мы заказали последний ужин, все красиво и атмосферно. Как сейчас помню, начал он свое предложение со слов «Зачем я тебе?»
Отец был против помолвки, потому что муж слишком молод был, как считал отец, говорил, что он не готов к семье и браку. В 2009 году мы познакомились, а в 2014 году только сыграли свадьбу.
О неумении любить себя
Я не могу быть слабой, я должна все контролировать. где мои дети, где муж, какая моя работа, что там через год произойдет, как мои студенты. Много времени уделяю всем, но, к сожалению, забываю о себе. Я просто не умею любить себя. Я стала такой железной женщиной. Я очень люблю и уважаю своего мужа и не виню его, но я не хочу быть такой сильной. Мне нужна просто помощь и забота. Но, к сожалению, жизнь – это сложно.
О внезапной смерти брата от передозировки наркотиками
Я этот танец посвятила брату. Я его очень люблю. До сих пор не понимаю, как он умер.
Он заболел свинкой. Во взрослом возрасте это страшная болезнь. После этой болезни он уже не мог иметь детей. Он не смог осуществить свою основную цель – вырастить сына, к сожалению. Потому он не видел своего будущего. Знала бы, что так случится, не отпустила бы в Москву.
Он отшучивался всегда, что есть зависимость от наркотиков, но обещал бросить. Но он это делал на протяжении многих лет каждый день. Он старался не вдаваться в подробности своей жизни, но то, что он любил азартные игры – мы это знали. Я писала только одно слово – извини. Прости, что мы не сумели почувствовать твою боль. Все содержание в этих словах.
Полный выпуск проекта "Битва экстрасенсов-21" с Илоной Гвоздевой можете посмотреть по ссылке.