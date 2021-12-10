Илона Гвоздева рассказала о смерти брата и непризнания отцом ее мужа

Украинская танцовщица Илона Гвоздева стала гостьей программы "Битва экстрасенсов-21" на СТБ.

О жизни отдельно от родителей

Эксклюзивно на проекте "Битва экстрасеснов-21" Илона Гвоздева рассказала о непризнании отцом ее мужа, желание быть слабой и вину из-за смерти брата.

В 5 лет целенаправленно мама с папой привезли меня в Днепр. Я жила у крестной, а потом 2 года у чужих людей – я жила в доме няни. Поселок Останино и город Днепр – это разные финансовые потребности и цены на недвижимость, поэтому папа 2 года собирал деньги на квартиру. Семья воссоединилась, когда мне было 7 лет.

О счастливых моментах детства

Мы собирали черешню, вывозили на рынок, торговали. Это было классно. Если сейчас вспоминать самые приятные мгновения, меня делали счастливой черный хлеб с солью и чесноком, моменты, когда ты босиком играешь в прятки и наслаждаешься простыми вещами.

Илона Гвоздева с родителями, детьми и мужем / instagram.com/ilonagvozdeva

О муже и неблагословении отца

Муж познакомился со мной в метро, ​​я выходила на метро Шулявка. Он потом уже рассказал, что должен был выходить на Майдане, но проехал свою остановку. И вот как теперь думать, что это не судьба?

Мы в Египет улетели отдыхать. Я знала, что он взял кольцо в отпуск. Последний день отпуска – думаю, наверняка передумал. Мы заказали последний ужин, все красиво и атмосферно. Как сейчас помню, начал он свое предложение со слов «Зачем я тебе?»

Отец был против помолвки, потому что муж слишком молод был, как считал отец, говорил, что он не готов к семье и браку. В 2009 году мы познакомились, а в 2014 году только сыграли свадьбу.

Илона Гвоздева с мужем и детьми / instagram.com/ilonagvozdeva

О неумении любить себя

Я не могу быть слабой, я должна все контролировать. где мои дети, где муж, какая моя работа, что там через год произойдет, как мои студенты. Много времени уделяю всем, но, к сожалению, забываю о себе. Я просто не умею любить себя. Я стала такой железной женщиной. Я очень люблю и уважаю своего мужа и не виню его, но я не хочу быть такой сильной. Мне нужна просто помощь и забота. Но, к сожалению, жизнь – это сложно.

О внезапной смерти брата от передозировки наркотиками

Я этот танец посвятила брату. Я его очень люблю. До сих пор не понимаю, как он умер.

Отец больше уделял мне внимания, моему развитию. Это спровоцировало то, что Руслан отправился в Москву на заработки после армии, чтобы найти свой путь и судьбу. Как уехал, мы виделись только раз в год. У меня как раз бурно началось творческое развитие: университет, студия и танцевальные проекты. У меня был плотный график и у меня не было возможности поехать к нему в гости. А когда у меня появилась возможность, было поздно…

Он заболел свинкой. Во взрослом возрасте это страшная болезнь. После этой болезни он уже не мог иметь детей. Он не смог осуществить свою основную цель – вырастить сына, к сожалению. Потому он не видел своего будущего. Знала бы, что так случится, не отпустила бы в Москву.

Он отшучивался всегда, что есть зависимость от наркотиков, но обещал бросить. Но он это делал на протяжении многих лет каждый день. Он старался не вдаваться в подробности своей жизни, но то, что он любил азартные игры – мы это знали. Я писала только одно слово – извини. Прости, что мы не сумели почувствовать твою боль. Все содержание в этих словах.

Полный выпуск проекта "Битва экстрасенсов-21" с Илоной Гвоздевой можете посмотреть по ссылке.