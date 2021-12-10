Сергей Соседов признался, что у него был роман с украинским певцом

10 декабря 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сергей Соседов признался, что у него был роман с украинским певцом
Сергей Соседов
instagram.com/sosedov_original

Музыкальный критик Сергей Соседов сделал шокирующее заявление о романе с популярным украинским артистом.

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Сергей Соседов признался, что в начале 2010 года у него были отношения с участником популярных шоу "Караоке на Майдане", "Шанс" и "Х-Фактор" – певцом Петром Дмитриченко. Музыкальный критик отметил, что Петр сам его нашел. До того момента он не знал о таком артисте.

Как рассказал Соседов, между ними завязался легкий роман. Сергею понравился Петя как артист, была симпатия. А Дмитриченка интересовало тогда продвижение себя как певца.

Он мне прислал песни, ему хотелось как-то продвинуться, – поделился Соседов в программе "Алена, блин". – С его стороны интерес был обусловлен именно этим. Я понял это. Он человек довольно светский. Очень мягкий, он очень приятный человек. Как-то возникла у нас такая симпатия. Он стал мне рассказывать о себе. Сказать, что был бурный роман…

Петр Дмитриченко и Сергей Соседов / tochka.net

Тогда ведущая спросила напрямую, были ли между ними сексуальные отношения, на что Соседов ответил:

Ну, если это можно назвать такими близкими, то… Я бы это назвал флиртом больше.

Сейчас Петр женат и у него подрастает дочь. Ведущая отметила, что значит певец – традиционной ориентации, и мог крутить роман с Сергеем лишь ради своего продвижения. После чего Сергей Соседов дал понять, что Дмитриченко – бисексуал.

Напомним,

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