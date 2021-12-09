Звезда фильма "Семейка Аддамс" Кристина Риччи во второй раз стала мамой: первое фото малыша
Актриса Кристина Ричи родила второго ребенка.
На своей странице в Инстаграм Кристина Риччи опубликовала трогательное видео, на котором изображена новорожденная малышка.
Крошка Клео здесь! Мы так в нее влюблены. Также у нее самый невероятный папа, которого только можно представить, – подписала ролик Кристина.
Муж Кристины Риччи также не сдерживал своего счастья. На своей странице в Инстаграм Марк Хэмптон опубликовал несколько фотографией дочери.
Мое сердце взорвалось! – написал Марк. – Кристина и крошка Клео сделали что-то фантастическое, мы все отдыхаем после такого насыщенного события... Добро пожаловать в мир, Клеопатра Риччи Хэмптон.
Отметим, что от первого брака Кристина воспитывает сына Фредди, которому сейчас 7 лет. Летом 2021 года в СМИ появилась информация о новом романе Риччи с Марком Хэмптоном. Осенью пара расписалась, чтобы дочь родилась в полноценной семье.
Напомним,