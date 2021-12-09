Звезда фильма "Семейка Аддамс" Кристина Риччи во второй раз стала мамой: первое фото малыша

9 декабря 2021 13:08 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звезда фильма
Актриса Кристина Риччи
Fotobank / GettyImages

Актриса Кристина Ричи родила второго ребенка.

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Звезда фильма "Семейка Аддамс" поделилась с поклонниками радостной новостью – она вновь стала мамой. Кристина Риччи не стала скрывать пол и имя новорожденного – у нее родилась дочь Клеопатра.

На своей странице в Инстаграм Кристина Риччи опубликовала трогательное видео, на котором изображена новорожденная малышка.

Крошка Клео здесь! Мы так в нее влюблены. Также у нее самый невероятный папа, которого только можно представить, – подписала ролик Кристина.

Муж Кристины Риччи также не сдерживал своего счастья. На своей странице в Инстаграм Марк Хэмптон опубликовал несколько фотографией дочери.

Мое сердце взорвалось! – написал Марк. – Кристина и крошка Клео сделали что-то фантастическое, мы все отдыхаем после такого насыщенного события... Добро пожаловать в мир, Клеопатра Риччи Хэмптон.

Дочь Кристины Риччи / instagram.com/markhamptonhair

Отметим, что от первого брака Кристина воспитывает сына Фредди, которому сейчас 7 лет. Летом 2021 года в СМИ появилась информация о новом романе Риччи с Марком Хэмптоном. Осенью пара расписалась, чтобы дочь родилась в полноценной семье.

Кристина Риччи с мужем Марком / instagram.com/riccigrams

Напомним,

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