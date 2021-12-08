Анастасия Приходько рассказала, по какому принципу выбирает подарки родным и чего желает сама

Певица Анастасия Приходько рассказала о своем главном желании.

В масштабном шоу «Новорічна МАСКА на каналі «Україна» певица Анастасия Приходько появится, чтобы вместе с коллегами разгадать главную загадку праздничного вечера – какие звезды спрятались под яркими зимними образами. Сама артистка признается – уже ведет активную подготовку к Новому году и, хотя дом украсить еще не успела, о подарках уже задумалась.

Сначала покупаю подарки детям – это обязательно заранее, а вот мужу могу в последний момент приобрести, – смеясь, рассказала Анастасия Приходько. – Обычно я прислушиваюсь к разговорам и пожеланиям детей, иногда забрасываю вопросы… но сейчас все в их возрасте интересуются телефонами, планшетами, так что много думать не придется.

Анастасия Приходько с детьми / instagram.com/prykhodko_official

Не менее серьезно звезда гипершоу «МАСКА» относится и ко Дню святого Николая – признается, что утром каждый член семьи обязательно заглядывает под подушку.

В это время я хочу дарить детям как можно больше подарков, настроения и магии. Просто обожаю наблюдать, когда малыши просыпаются и ищут подарки. Скажу больше – даже мне муж делает такие сюрпризы, хотя мне уже 34 годика, но я обязательно ищу-заглядываю, – комментирует певица.

Анастасия Приходько с мужем / instagram.com/prykhodko_official

А вот чего хочет сама звезда – интересно услышать всем. Даже мужу Анастасии, Александру Притуле, который в это время стоял совсем рядом.

Пожалуй, я очень счастливый человек, ведь у меня все есть! Есть муж, семья, трое самых дорогих детей, дом, собака, кот, всегда есть что поесть, даже классных друзей имею! Так что единственное, чего могу желать – чтобы все оставалось на своих местах, – рассказала Анастасия Приходько.

Напомним,