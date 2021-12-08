Бывший муж Мэрайи Кэри рассказал о смерти 5-месячного сына

8 декабря 2021 12:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Бывший муж Мэрайи Кэри рассказал о смерти 5-месячного сына
Комик Ник Кэннон
instagram.com/nickcannon

Ник Кэннон долгое время не рассказывал о тяжелой болезни сына. Лишь сейчас комик впервые поделился с публикой, что в его семье случилась трагедия.

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Бывший муж Мэрайи Кэри – американский актер и комик Ник Кэннон – за последние полтора года 4 раза становился отцом. И это при том, что мамы у детей разные.

Последний сын Ника появился на свет в июне 2021 года. Только сейчас 41-летний актер решился рассказать о проблемах со здоровьем ребенка. Как оказалось, буквально сразу после рождения у малыша Зен диагностировали опухоль мозга.

Сын Ника Кэннона Зен / instagram.com/nickcannon

Родители до последнего надеялись, что сына можно спасти. Зену провели операцию на мозге, однако никаких изменений в лучшую сторону не произошло.

Врачи надежды не давали. Ник и его возлюбленная Алисса Скотт надеялись лишь на чудо. Но чуда не произошло... малыш умер.

После Дня благодарения дела пошли хуже, опухоль стала очень быстро расти. Те выходные я провел с ним. В воскресенье мы отправились к океану, и это был последний день, когда я держал сына на руках, – плача, вспоминает о сыне Ник Кэннон в своем шоу The Nick Cannon Show.

Ник со своей возлюбленной Алиссой Скотт и их сыном Зеном / instagram.com/nickcannon

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Отметим, что у Кэннон семеро детей. Самые старшие – Мароккан и Монро – родились в браке с Мэрайей Кэри. После расставание со звездой Ник закрутил роман с моделью Бриттани Белл и в 2017-м девушка родила от комика сына. Через три года у пары родилась еще и дочь. В июне 2021 у Ника и Эбби Де Ла Росы родились двойняшки, а спустя всего девять дней у комика и его нынешней возлюбленной Алиссы Скотт родился сын Зен.

Напомним,

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