Бывший муж Мэрайи Кэри рассказал о смерти 5-месячного сына
Ник Кэннон долгое время не рассказывал о тяжелой болезни сына. Лишь сейчас комик впервые поделился с публикой, что в его семье случилась трагедия.
Последний сын Ника появился на свет в июне 2021 года. Только сейчас 41-летний актер решился рассказать о проблемах со здоровьем ребенка. Как оказалось, буквально сразу после рождения у малыша Зен диагностировали опухоль мозга.
Родители до последнего надеялись, что сына можно спасти. Зену провели операцию на мозге, однако никаких изменений в лучшую сторону не произошло.
Врачи надежды не давали. Ник и его возлюбленная Алисса Скотт надеялись лишь на чудо. Но чуда не произошло... малыш умер.
После Дня благодарения дела пошли хуже, опухоль стала очень быстро расти. Те выходные я провел с ним. В воскресенье мы отправились к океану, и это был последний день, когда я держал сына на руках, – плача, вспоминает о сыне Ник Кэннон в своем шоу The Nick Cannon Show.
Напомним,