София Ротару подверглась критике со стороны Сергея Соседова

20 ноября 2021 13:10 Туренко Андрей
София Ротару подверглась критике со стороны Сергея Соседова
Певица София Ротару
instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару вновь оказалась в центре внимания.

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Только лишь в этот раз все обсуждают не здоровье Софии Ротару, а резкие высказывания музыкального критика Сергея Соседова в сторону легендарной артистки. 

Причиной глупых слов Соседова, который сейчас живет и работает в России, послужило интервью сестры Софии Михайловны – Аурики. В своем интервью «DOROTYE» женщина заявила, что вся семья Ротару ждет, когда Крым вернется в состав Украины.

София Ротару с сестрой Аурикой / instagram.com/sofiarotaru.official
После этого член «парламента Крыма» Николай Волков призвал лишить Софию Ротару звания почетной крымчанки. К этой истерии мигом подключился и Соседов.

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Музыкальный критик поддержал идею лишить Софию Ротару звания почетной гражданки Крыма. Также он считает, что певица боится выразить свою позицию из-за того, что в Украине ее могут осудить.

Это можно. Для острастки. Чтобы все-таки немножко приструнить. Впрочем, для нее это будет даже не комариный укус. Этот значок давно у нее где-то завалялся, если она вообще его не потеряла за всякими шикарными подарками и дорогими украшениями. Поэтому можно лишить – почему бы и нет, - говорит Соседов.

Певица София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official
Напомним,

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