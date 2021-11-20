София Ротару подверглась критике со стороны Сергея Соседова

Певица София Ротару вновь оказалась в центре внимания.

Только лишь в этот раз все обсуждают не здоровье Софии Ротару , а резкие высказывания музыкального критика Сергея Соседова в сторону легендарной артистки.

Причиной глупых слов Соседова, который сейчас живет и работает в России, послужило интервью сестры Софии Михайловны – Аурики. В своем интервью «DOROTYE» женщина заявила, что вся семья Ротару ждет, когда Крым вернется в состав Украины.

София Ротару с сестрой Аурикой / instagram.com/sofiarotaru.official

После этого член «парламента Крыма» Николай Волков призвал лишить Софию Ротару звания почетной крымчанки. К этой истерии мигом подключился и Соседов.

Музыкальный критик поддержал идею лишить Софию Ротару звания почетной гражданки Крыма. Также он считает, что певица боится выразить свою позицию из-за того, что в Украине ее могут осудить.

Это можно. Для острастки. Чтобы все-таки немножко приструнить. Впрочем, для нее это будет даже не комариный укус. Этот значок давно у нее где-то завалялся, если она вообще его не потеряла за всякими шикарными подарками и дорогими украшениями. Поэтому можно лишить – почему бы и нет, - говорит Соседов.

Певица София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним,