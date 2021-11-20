Наталия Холоденко впервые рассказала о ссоре с Юрием Ткачем и Екатериной Кухар

Психолог Наталия Холоденко рассказала о проблеме в общении с близкими друзьями.

Даже в жизни таких профессиональных психологов как Наталия Холоденко периодически наступают черные полосы. Вот и сейчас звезда переживает не очень приятный период в своей жизни.

В недавнем интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» Наталия призналась, что перестала общаться с крестными родителями своей дочери Вивьен – актером Юрием Ткачем и балериной Екатериной Кухар.

Психолог Наталья Холоденко с кумовьями / instagram.com/kholodenkon

С другими кумовьями Холоденко тоже сейчас не поддерживает отношения. Более того, психолог заявила, что произошло это как-то внезапно. Друзья даже перестали приглашать ее на дни рождения и на другие события.

Что именно стало причиной серьезной ссоры между кумовьями, Холоденко пока не хочет говорить. Но подобный расклад дел ей напоминает буллинг в школе.

Произошли какие-то для меня непонятные вещи, когда довольно близкие мне друзья объединились против меня, - заявляет психолог. - В эту воронку попало такое количество людей, что я на каком-то этапе поняла, что мне это напоминает такой буллинг в школе.

Психолог Наталья Холоденко с дочкой и сыном / instagram.com/kholodenkon

Напомним,