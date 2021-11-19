МАСКА 2 сезон: Владимир Остапчук рассказал, как относится к своим хейтерам

19 ноября 2021 11:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: Владимир Остапчук рассказал, как относится к своим хейтерам
Ведущий Владимир Остапчук
пресс-служба канала Украина

Сегодня Владимир Остапчук – один из самых востребованных ведущих в нашей стране, который является лицом лучших проектов на украинском телевидении.

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Год назад жизнь Владимира Остапчука круто изменилась – он стал ведущим самого популярного в Украине телешоу «МАСКА», которое выходит на канале «Украина», а за этим последовали десятки других интересных предложений. 

Но каждому публичному человеку в какой-то момент приходится сталкиваться с ненавистью и завистью. Владимир не стал исключением. Он откровенно рассказал о хейте.

По словам ведущего канала «Украина», он совершенно спокойно реагирует на гневные комментарии в соцсетях. 

Я считаю, что хейтеры – это те же фолловеры, фанаты со знаком минус, поэтому люблю их, холю, лелею, они мои бусинки. Я даже когда-то в Инстаграм сделал конкурс с денежным призом на то, чтобы написали какой-то хейтерский комментарий, – поделился ведущий грандиозного проекта «МАСКА» Владимир Остапчук.

Ведущий Владимир Остапчук / пресс-служба канала Украина
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Эти сообщения никак его не задевают, а даже наоборот доказывают, что он движется в правильном направлении.

Если хейтеры с тобой – значит ты делаешь что-то очень-очень важное для них. Радуюсь, что они у меня есть, как и у любого другого публичного человека, – признался Остапчук.

Напомним, 

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