Психолог Наталья Холоденко стала медсестрой
28 июня 2021 13:13
Психолог Наталья Холоденко
пресс-служба
Психолог Наталья Холоденко решила сменить профессию.
Наталья Холоденко снова заинтриговала своих подписчиков фотографией в наряде медработника, но психолог не сменила профессию, а сыграла мезансцену с актером и певцом DZIDZIO в новой комедии-квесте "ДЕ ГРОШI".
Это дебютная роль Холоденко в полнометражном кино. Михаил Хома отметил природный талант актрисы у звездного психолога.
Коли ми разом з Наталею брали участь у зйомках клiпу Олександа Пономарьова, я вiдразу зрозумiв, що ця роль для неi. Вона дуже жива, щира і справжня, – говорит DZIDZIO.
Для меня это новый опыт, все очень волнительно, я переживала, что снимали очень много дублей и в какой то момент я подумала, что меня могут заменить, но позже Тарас Дронь и DZIDZIO обьяснили, что один и тот же диалог снимается с разных ракурсов поэтому даже не большая роль требует много дублей, – говорит Наталья Холоденко. – Они остались довольны моим перевоплощением, для меня этого достаточно. Думаю комедию "ДЕ ГРОШI" оценят не только в Украине, но и за ее пределами.