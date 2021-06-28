Психолог Наталья Холоденко стала медсестрой

28 июня 2021 13:13 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Психолог Наталья Холоденко стала медсестрой
Психолог Наталья Холоденко
пресс-служба

Психолог Наталья Холоденко решила сменить профессию.

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Известный психолог Наталья Холоденко снова заинтриговала своих подписчиков фотографией в наряде медработника, но психолог не сменила профессию, а сыграла мезансцену с актером и певцом DZIDZIO в новой комедии-квесте "ДЕ ГРОШI".

Это дебютная роль Холоденко в полнометражном кино.  Михаил Хома отметил природный талант актрисы у звездного психолога.

Коли ми разом з Наталею брали участь у зйомках клiпу Олександа Пономарьова, я вiдразу зрозумiв, що ця роль для неi. Вона дуже жива, щира і справжня, – говорит DZIDZIO.

Для меня это новый опыт, все очень волнительно, я переживала, что снимали очень много дублей и в какой то момент я подумала, что меня могут заменить, но позже Тарас Дронь и DZIDZIO обьяснили, что один и тот же диалог снимается с разных ракурсов поэтому даже не большая роль требует много дублей, – говорит Наталья Холоденко. – Они остались довольны моим перевоплощением, для меня этого достаточно. Думаю комедию "ДЕ ГРОШI" оценят не только в Украине, но и за ее пределами.

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Наталья Холоденко съемки фильма ДЕ ГРОШІ

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