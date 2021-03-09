GENA VITER и Наталья Холоденко восхитили Дворец Украина дуэтной песней "Не капай на мозги"

После нашумевшего скандала между Gena Viter и Натальей Холоденко, шоу-бизнес снова ошарашен.

На днях неугомонный певец GENA VITER и известный психолог Наталья Холоденко выпустили совместный трек под скандальным названием «Не капай на мозги».

Название песни говорит само за себя, а заводной ритм тянет спорщиков танцевать, что и сделали знаменитости на большой сцене Дворца «Украина» во время концерта посвященном 8 марту.

GENA VITER и Наталья Холоденко / пресс-служба

Эксперимент пары явно удался. Публика в зале была в восторге от выступления новоиспеченного дуэта. После трансляции на телевидении блоги Натальи и Гены буквально утопают в лестных отзывах.

Песня «Не капай на мозги» уже доступна на всех цифровых площадках.

GENA VITER и Наталья Холоденко / пресс-служба

Напомним,