GENA VITER и Наталья Холоденко восхитили Дворец Украина дуэтной песней "Не капай на мозги"
9 марта 2021 15:05
Юлия Крутиева
GENA VITER и Наталья Холоденко
пресс-служба
После нашумевшего скандала между Gena Viter и Натальей Холоденко, шоу-бизнес снова ошарашен.
На днях неугомонный певец GENA VITER и известный психолог Наталья Холоденко
выпустили совместный трек под скандальным названием «Не капай на мозги».
Название песни говорит само за себя, а заводной ритм тянет спорщиков танцевать, что и сделали знаменитости на большой сцене Дворца «Украина» во время концерта посвященном 8 марту.
GENA VITER и Наталья Холоденко / пресс-служба
Эксперимент пары явно удался. Публика в зале была в восторге от выступления новоиспеченного дуэта. После трансляции на телевидении блоги Натальи и Гены буквально утопают в лестных отзывах.
Песня «Не капай на мозги» уже доступна на всех цифровых площадках.
GENA VITER и Наталья Холоденко / пресс-служба
Напомним,