GENA VITER и Наталья Холоденко восхитили Дворец Украина дуэтной песней "Не капай на мозги"

9 марта 2021 15:05 Юлия Крутиева
GENA VITER и Наталья Холоденко восхитили Дворец Украина дуэтной песней
GENA VITER и Наталья Холоденко
пресс-служба

После нашумевшего скандала между Gena Viter и Натальей Холоденко, шоу-бизнес снова ошарашен.

Читайте такжеМАСКА: кто покинул шоу в 7 выпуске от 06.03.2021
На днях неугомонный певец GENA VITER и известный психолог Наталья Холоденко выпустили совместный трек под скандальным названием «Не капай на мозги».

Название песни говорит само за себя, а заводной ритм тянет спорщиков танцевать, что и сделали знаменитости на большой сцене Дворца «Украина» во время концерта посвященном 8 марту.

GENA VITER и Наталья Холоденко / пресс-служба

Читайте такжеХолостяк-11: 29 участниц шоу, которых выбрал Михаил Заливако – знакомимся ближе с каждой из них
Эксперимент пары явно удался. Публика в зале была в восторге от выступления новоиспеченного дуэта. После трансляции на телевидении блоги Натальи и Гены буквально утопают в лестных отзывах.

Песня «Не капай на мозги» уже доступна на всех цифровых площадках.

GENA VITER и Наталья Холоденко / пресс-служба
Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Наталья Холоденко новости Gena Viter

Материалы по теме

Илона Гвоздева впервые показала 6-месячного сына Доминика: трогательные фото малыша
Новости

Илона Гвоздева впервые показала 6-месячного сына Доминика: трогательные фото малыша
Затерянный мир: голливудские звезды, которые рискуют своей жизнью, чтобы победить страшную стихию
Новости

Затерянный мир: голливудские звезды, которые рискуют своей жизнью, чтобы победить страшную стихиюЭксклюзив
Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, у которых начнется лучшая жизнь
Гороскопы

Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, у которых начнется лучшая жизнь
Говорит Украина: в ток-шоу – отец, которого подозревают в изнасиловании дочерей, прокомментирует обвинения
Анонсы на ТВ

Говорит Украина: в ток-шоу – отец, которого подозревают в изнасиловании дочерей, прокомментирует обвинения

Популярное на сайте

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Розы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Розы
МАСКА: кто покинул шоу в 7 выпуске от 06.03.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 7 выпуске от 06.03.2021

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
МАСКА: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)

МАСКА: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK