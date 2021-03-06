МАСКА: кто покинул шоу в 7 выпуске от 06.03.2021

6 марта 2021 22:52 Юлия Крутиева
МАСКА: кто покинул шоу в 7 выпуске от 06.03.2021
МАСКА: кто покинул шоу в 7 выпуске от 06.03.2021
пресс-служба

6 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 7 выпуск грандиозного шоу МАСКА.

Самое загадочное шоу-детектив МАСКА удивляло и шокировало телезрителей. Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

В 7 выпуске на сцене шоу выступило 5 участников группы А: яркое Солнце, эпатажный панк-рокер Сом, романтический Дракон, соблазнительная Роза и трогательное Жабеня. Кроме того, в седьмом эпизоде проекта МАСКА зрители и звездные детективы познакомились с совершенно новым героем – фантастическим Махаоном. И только по одному выступлению пришлось угадать, какая суперзвезда спряталась в этом фантастическом образе, ведь Махаон – гость масштабного шоу «МАСКА».

После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, по результатам которого определили 2-х номинантов, набравших наименьшее количество голосов.

В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

В 7 выпуске в номинацию попали Роза и Дракон. К сожалению, шоу покинула Роза.

Кто скрывался за образом Розы читайте по ссылке.

Кто скрывался за образом Махаона читайте по ссылке.

 

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