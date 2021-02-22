Gena Viter и Наталья Холоденко: укрощение строптивого
22 февраля 2021 09:45
24 февраля в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Gena Viter и Наталья Холоденко.
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