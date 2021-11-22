Артемий Егоров: Если о чем-то мечтаете, действуйте и верьте в себя

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

24 ноября в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Артемий Егоров.

Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

Телеканал «1+1» совместно с медиасервисом MEGOGO готовит зрителям сюрприз — многосерийную комедию «Большая надежда». В истории о женщине, которая должна как можно быстрее похудеть, чтобы забеременеть, одного из важных персонажей сыграл украинский актер Артемий Егоров. «ТОП» не упустил возможности расспросить звезду, каково ему работалось с детьми, случались ли в его жизни неприятные партнеры, зачем он поправился и что его вдохновляет писать песни.

Поклонники сериала «Почему женщины убивают» ждали второй сезон с нетерпением, а когда включили наконец-то первую серию, задались вопросом: «Где же я видел(-а) эту актрису?» Главную героиню на экране воплотила американка Эллисон Томпсон, харизма которой не дает забыть ее лицо, пусть даже вы видели его всего единожды. «ТОП» не проходит мимо таких интересных личностей, пусть и без огромного багажа наград и главных ролей. Знакомимся с талантливой звездой поближе в новом номере журнала.

В начале ноября платье Эми Уайнхаус, в котором та последний раз пела на публику, ушло с молотка за $243 000! Ошеломленный такой суммой, «ТОП» выяснил, чем примечателен этот наряд и кто еще из знаменитостей щеголял в луке стоимостью с целый особняк.

Под Рождество 2020-го Джон Корбетт, он же Эйдан из «Секса в большом городе», взял в жены давнюю подругу — модель Бо Дерек, с которой живет уже 19 лет. «Спустя почти 20 лет, фактически проведенных в браке, мы решили пожениться, чтобы этот год не стал для нас объектом ненависти», — раскрыл на днях устаревшую радостную новость актер. А «ТОП», как полагается, поздравил пару и раскопал кое-какие интересные истории о союзе селебритис.

По субботам известный танцор Евгений Кот удивляется вместе со зрителями невероятным умениям участников шоу «Україна має талант» (СТБ). Так как Евгений сам неоднократно участвовал в талант-шоу, оценивать номера ему проще, чем другим судьям. «ТОП» поговорил с артистом на темы успеха, судейства и личных предпочтений в проекте и за его пределами.

Кристина Эпплгейт в Instagram показывает себя такой, какой она есть, не стесняясь иногда выглядеть, по ее словам, троллем. «ТОП» поздравляет Крис с 50-летием, которое она отмечает 25 ноября, и желает ей не терять своего прекрасного чувства юмора. Больше о юбилярше – в рубрике «ТОП-Ретро».

Неожиданные встречи и шоу-возвращения, откровения из прошлого и обещания на будущее… На этой неделе редакция кипела от новостей и флешбэков – и мы, как всегда, отобрали для вас самые интересные. Бегом читаем рубрику «ТОП-Life»!

85 лет назад огненная стихия во второй и уже последний раз уничтожила величайший объект мировой истории – Хрустальный дворец. Что случилось в тот роковой день, выяснял «ТОП».

Путешественники во времени – быль или выдумка? Как знать… Но периодически в разных уголках планеты возникают персонажи, заявляющие, что лично испытали удивительное перемещение. Стоит ли верить этим фантазерам или, возможно, смелым экспериментаторам, вы узнаете в рубрике «ТОП-Discovery».

Героем нашей рубрики «ХВОСТуны» на этот раз стал средиземноморский долгопер, в народе – подводная бабочка. Красотой наземным сородичам он ничуть не уступает. Как долгопер передвигается в воде и другие интересные подробности из жизни рыбки рассказываем в новом номере журнала.

Специальные аксессуары способны даже процесс мытья посуды сделать приятным. Удивлены? Тогда скорее открывайте рубрику «ТОП-Копилка» и выбирайте, какая идея поможет облегчить быт именно вам!

Поход к дантисту – для любого человека испытание. Дело тут и в страхе, и в недоверии. Но давайте разберемся: что же вызывает такие чувства? Правильно, неопределенность! А значит, при правильной подготовке и достаточной осведомленности идти к доктору будет не так тревожно. Отвечаем на самые популярные вопросы об услугах врача с бормашинкой в новом выпуске «Телескопа».

Сокращение на работе застало врасплох? «ТОП» призывает не паниковать, а рационально подойти к выбору новой должности или даже профессии. В конце концов, кто не мечтает о том, чтобы уйти из наскучившего офиса и сделать любимое хобби основной работой? Кажется, самое время попытаться ее воплотить. Как же избавиться от страхов и начать карьеру с чистого листа, читайте в рубрике «ТОП-Контакт».

Всегда и во всем поступать правильно, может, и скучновато… Но это совершенно не касается правильного питания! Особенно если вспомнить слова великого Гиппократа: «Мы есть то, что мы едим». ТОП-Кулинар уже собрал для вас простейшие в приготовлении ПП-рецепты. Наслаждайтесь!

Журнал «Телескоп» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины.

Журнал «Телескоп» также можно приобрести в нашем интернет-магазине.