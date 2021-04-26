Наталья Холоденко спела с монахом из Грузии

26 апреля 2021 16:40 Юлия Туренко
Наталья Холоденко спела с монахом из Грузии
Психолог Наталья Холоденко
instagram.com/kholodenkon

В преддверии светлого праздника Пасхи Наталья Холоденко приняла участие в масштабном проекте известного певца Александра Пономарева.

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На звукозаписывающей студии певца Наталья Холоденко удивила Пономарева природными данными голоса, и он подарил психологине несколько уроков вокала. Также символичным стал тот факт, что грузинскому языку для вокальной партии в проекте Холоденко обучал монах.

У Наташи красивое сопрано, жаль, что не занималась, так как природа наградила. Я себя называю ее музыкальным психологом, потому что она стесняется петь и я вижу, как человек себя постоянно преодолевает, – говорит Александр Пономарев.

Я сначала соглашаюсь на то, что не представляю, как можно сделать, а потом учусь, – говорит Наталья. – Для меня было преодолением выговорить слово, где первые пять букв согласные: «мквдр…». Это уникальный опыт перед Пасхой так близко общаться с монахом. Я единственный участник проекта, с которым спел святой отец Серафим и настоящий грузинский хор.

Напомним,

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