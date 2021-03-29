Наталья Холоденко рассекретила тайный смысл песни Александра Пономарева "Чому"

Психолог Наталья Холоденко спела с Александром Пономаревым новый хит "Чому".

Психолог Наталья Холоденко , искрений ценитель украинской музыки, поддержала певца Александра Пономарева после травли и критики нового трека "Чому", оказав ему психологическую помощь в прямом эфире на своей странице instagram.

Женская часть аудитории певца обвинила его в непостоянстве и отсутствии преданности одной единственной, а мужская аудитория возмутилась отсутствию четкой позиции Пономарева, назвав трек красочной упаковкой без глубокого содержания.

Холоденко пришла на помощь артисту и поддержала его, спев в прямом эфире песню вместе с Пономаревым, также Наталья отметила, что трек имеет глубокий философский смысл и не стоит нападать на талантливого певца с беспочвенными обвинениями.

Напомним, народный артист Украины Александр Пономарев объединился со знаменитыми коллегами – Дзидзьо, Артемом Пивоваровым и Alekseev. Вместе певцы презентовали лирическую песню о любви "Чому". Таким образом артисты решили поздравить украинцев с весной.