Наталья Холоденко рассекретила тайный смысл песни Александра Пономарева "Чому"

29 марта 2021 09:38 Александр Кива
Наталья Холоденко рассекретила тайный смысл песни Александра Пономарева
Наталья Холоденко рассекретила тайный смысл песни Александра Пономарева "Чому"
пресс-служба

Психолог Наталья Холоденко спела с Александром Пономаревым новый хит "Чому".

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Психолог Наталья Холоденко, искрений ценитель украинской музыки, поддержала певца Александра Пономарева после травли и критики нового трека "Чому", оказав ему психологическую помощь в прямом эфире на своей странице instagram. 

Женская часть аудитории певца обвинила его в непостоянстве и отсутствии преданности одной единственной, а мужская аудитория возмутилась отсутствию четкой позиции Пономарева, назвав трек красочной упаковкой без глубокого содержания.

Холоденко пришла на помощь артисту и поддержала его, спев в прямом эфире песню вместе с Пономаревым, также Наталья отметила, что трек имеет глубокий философский смысл и не стоит нападать на талантливого певца с беспочвенными обвинениями.

Напомним, народный артист Украины Александр Пономарев объединился со знаменитыми коллегами – Дзидзьо, Артемом Пивоваровым и Alekseev. Вместе певцы презентовали лирическую песню о любви "Чому". Таким образом артисты решили поздравить украинцев с весной.

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