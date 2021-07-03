Алена Мозговая ответила на заявления Александра Пономарева о ее измене: Время поставить точку

3 июля 2021 13:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Алена Мозговая ответила на заявления Александра Пономарева о ее измене: Время поставить точку
Продюсер Алена Мозговая
социальная сеть Instagram

В недавнем интервью Александр Пономарев признался, что 10-летние отношения с Аленой Мозговой закончились из-за того, что избранница ему изменила. Продюсер не смогла пройти мимо такого скандального интервью.

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В Facebook звезда разместила пост, где эмоционально отреагировала на слова бывшего. Женщина настоятельно попросила экс-возлюбленного быть джентльменом и больше не говорить о ней. Ей неприятно слышать обсуждения своей персоны, когда у нее сейчас другая семья.

Я терпела долго, но сорри, время поставить какую-то точку в этой вакханалии! Саня, очень тебя прошу, рассказывай о своей Соне, о Вике, о большом количестве различных замечательных женщин в твоей жизни. Не хочешь, вообще ни о ком не рассказывай, но точно достаточно вспоминать меня. Ну, реально, просто достаточно! Конечно, я могла бы написать целый роман о тех 10 лет и рассказать многое, но не в моих правилах стирать нижнее белье на людях. Я обещала этого не делать близким мне людям ну и кто-то из нас же должен быть джентльменом в этой истории, которую давно нужно сдать в архив, посыпать порохом и забыть во веки веков.

Алена Мозговая и Александр Пономарев в молодости / социальная сеть Instagram

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Подписчики в соцсети поддержали Мозговую, отметив, что давным-давно нужно закрыть эту тему, ведь прошло уже много лет и каждый живет своей жизнью: «Як завжди, піариться на комусь! Бог йому суддя! Ви, Олено, як завжди праві, Вам хай щастить!», «Олено, Ви неймовірна жінка! Дуже люблю Ваші пости, Ваш гумор і позицію, чого не можу сказати про Олександра», «Ви так красиво та гідно йому відповіли! Респект! Інша б просто послала!», «Ну навіщо вже ворошити колишнє життя! Що було, вже пішло».

Напомним,

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