Алена Мозговая ответила на заявления Александра Пономарева о ее измене: Время поставить точку
3 июля 2021 13:00
Продюсер Алена Мозговая
социальная сеть Instagram
В недавнем интервью Александр Пономарев признался, что 10-летние отношения с Аленой Мозговой закончились из-за того, что избранница ему изменила. Продюсер не смогла пройти мимо такого скандального интервью.
звезда разместила пост, где эмоционально отреагировала на слова бывшего. Женщина настоятельно попросила экс-возлюбленного быть джентльменом и больше не говорить о ней. Ей неприятно слышать обсуждения своей персоны, когда у нее сейчас другая семья.
Я терпела долго, но сорри, время поставить какую-то точку в этой вакханалии! Саня, очень тебя прошу, рассказывай о своей Соне, о Вике, о большом количестве различных замечательных женщин в твоей жизни. Не хочешь, вообще ни о ком не рассказывай, но точно достаточно вспоминать меня. Ну, реально, просто достаточно! Конечно, я могла бы написать целый роман о тех 10 лет и рассказать многое, но не в моих правилах стирать нижнее белье на людях. Я обещала этого не делать близким мне людям ну и кто-то из нас же должен быть джентльменом в этой истории, которую давно нужно сдать в архив, посыпать порохом и забыть во веки веков.
Алена Мозговая и Александр Пономарев в молодости / социальная сеть Instagram
Напомним,