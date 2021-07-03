Алена Мозговая ответила на заявления Александра Пономарева о ее измене: Время поставить точку Катерина Даниленко

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В недавнем интервью Александр Пономарев признался, что 10-летние отношения с Аленой Мозговой закончились из-за того, что избранница ему изменила. Продюсер не смогла пройти мимо такого скандального интервью.