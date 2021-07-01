Бритни Спирс не смогла вырваться из-под опеки отца

Певица Бритни Спирс снова в центре внимания.

На прошлой неделе в Верховном суде Лос-Анджелеса состоялось очередное судебное заседание, которое касалось опекунства над 39-летней Бритни Спирс

Заседание прошло довольно эмоционально и не без острых высказываний со стороны Бритни. Певица заявила, что из-за опекунства она не могла выходить замуж и рожать еще детей.

Я хочу, чтобы у меня была возможность выйти замуж и завести детей. У меня установлена внутриматочная спираль, поэтому я не могу забеременеть, - сказала Спирс. - Они не хотят, чтобы у меня были еще дети. Это опекунство приносит мне гораздо больше вреда, чем пользы. Я заслуживаю того, чтобы у меня была жизнь!

Певица Бритни Спирс с детьми / instagram.com/britneyspears

У судьи звезда попросила отменить опеку над ней. Сейчас временно обязанности опекуна звезды исполняет помощница ее отца Джоди Монтгомери, а Джейми Спирс отвечает за ее финансы.

Но чуда не произошло. Бритни в очередной раз получила поражение. Судья Верховного суда отклонила просьбу адвоката звезды от отстранения Джейми от этой должности.

Запрос о немедленном приостановлении деятельности Джеймса Спирса в качестве единственного опекуна подопечной после назначения компании Bessemer Trust отклонен, - идет речь в заявлении.

Певица Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

Напомним,