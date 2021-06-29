Холостячка-2: Злата Огневич – о гармоничных отношениях и потенциальном партнере

29 июня 2021 17:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка-2: Злата Огневич – о гармоничных отношениях и потенциальном партнере
Певица Злата Огневич
пресс-служба

Этой осенью зрители СТБ станут свидетелями новой истории зарождения чувств во втором сезоне романтического реалити «Холостячка».

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Свою любовь в проекте попробует встретить певица Злата Огневич. Пока зрители в предвкушении нового сезона, в своей социальной сети Холостячка делится размышлениями об отношениях и потенциальном партнере. Что ее может оттолкнуть от мужчины, а что, наоборот, вдохновить – читайте в материале.

Я поняла, какое важное значение имеет диалог. Все моменты, которые вызывают сомнения, можно и нужно обсуждать. Если вы по-настоящему дорожите друг другом, прислушивайтесь к партнеру, – отметила Злата. – Мой секрет прост – я изначально знаю, что идеальных людей не бывает (о, как же это прекрасно), и принимаю партнера. В каждом из нас скрыта целая Вселенная, во всем ее многообразии проявлений, при этом негатива или позитива не существует. Это всего лишь оценка через призму ваших суждений, опыта, взглядов.

Холостячка-2 Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

По мнению Огневич, именно диалог и принятие – основа гармоничных отношений.

А в моем случае еще и нежные объятия, комплименты, прикосновения – в такие моменты я ощущаю Вселенскую любовь, – добавила певица.

Напомним,

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