Холостячка-2: Злата Огневич – о гармоничных отношениях и потенциальном партнере
29 июня 2021 17:30
Певица Злата Огневич
пресс-служба
Этой осенью зрители СТБ станут свидетелями новой истории зарождения чувств во втором сезоне романтического реалити «Холостячка».
Злата Огневич. Пока зрители в предвкушении нового сезона, в своей социальной сети Холостячка делится размышлениями об отношениях и потенциальном партнере. Что ее может оттолкнуть от мужчины, а что, наоборот, вдохновить – читайте в материале.
Я поняла, какое важное значение имеет диалог. Все моменты, которые вызывают сомнения, можно и нужно обсуждать. Если вы по-настоящему дорожите друг другом, прислушивайтесь к партнеру, – отметила Злата. – Мой секрет прост – я изначально знаю, что идеальных людей не бывает (о, как же это прекрасно), и принимаю партнера. В каждом из нас скрыта целая Вселенная, во всем ее многообразии проявлений, при этом негатива или позитива не существует. Это всего лишь оценка через призму ваших суждений, опыта, взглядов.
Холостячка-2 Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich
По мнению Огневич, именно диалог и принятие – основа гармоничных отношений.
А в моем случае еще и нежные объятия, комплименты, прикосновения – в такие моменты я ощущаю Вселенскую любовь, – добавила певица.
Напомним,