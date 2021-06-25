Орел и Решка. Земляне: ведущий побывал в саду чудес, где растет 50 миллионов цветов – фото

Эксклюзив 25 июня 2021 20:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: ведущий побывал в саду чудес, где растет 50 миллионов цветов – фото
Орел и Решка. Земляне: ведущий побывал в саду чудес, где растет 50 миллионов цветов
пресс-служба Нового канала

Кирилл Макашов из тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» поделился впечатлениями от приключений в Дубае.

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В Дубай можно приезжать раз в полгода и каждый раз ловить отвисшую от новых чудес челюсть. Чего стоит хотя бы Dubai Miracle Garden — сад чудес, расположенный посреди пустыни Руб-эль-Хари. Недавно там побывал Кирилл Макашов – блогер и ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал.

Это самый большой цветочный парк в мире. В нем растет 50 миллионов цветов! – восхитился Кирилл. – Здесь все сделано с дубайской гигантоманией – принцессы из цветов, пингвины из цветов, цветочные тоннели, цветочный слон. А посреди всего этого стоит самолет – двухэтажный аэробус А380, самый большой самолет в мире – на котором тоже выращивают цветы. У него даже двигатель работает! Чтобы превратить его в самую пафосную клумбу в мире, эмиратцы использовали 90 тонн цветов. Но нечему удивляться – это же Дубай!

Входной билет стоит 15 долларов. Если эта цена покажется вам слишком высокой, просто вдумайтесь, сколько всего вы увидите!

Это не парк цветов, а парк амбиций дубайцев! Только вдумайтесь: создать цветущий сад посреди самой большой песчаной пустыни мира, где температура на солнце может достигать 60 градусов, где нет рек и почти не бывает дождей, – отметил ведущий тревел-шоу.

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Дубайцы берут воду для полива из сточных вод города и очищают ее. Каждый день для ухода за цветами используют 750 тысяч литров воды. Но даже дубайцы не всесильны и летом 50-градусная жара выжигает эту красоту. Так что каждую осень все 50 миллионов цветов высаживают заново!

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым – в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым – в 11:00.

Напомним,

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