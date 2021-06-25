Орел и Решка. Земляне: ведущий побывал в саду чудес, где растет 50 миллионов цветов – фото
Кирилл Макашов из тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» поделился впечатлениями от приключений в Дубае.
Это самый большой цветочный парк в мире. В нем растет 50 миллионов цветов! – восхитился Кирилл. – Здесь все сделано с дубайской гигантоманией – принцессы из цветов, пингвины из цветов, цветочные тоннели, цветочный слон. А посреди всего этого стоит самолет – двухэтажный аэробус А380, самый большой самолет в мире – на котором тоже выращивают цветы. У него даже двигатель работает! Чтобы превратить его в самую пафосную клумбу в мире, эмиратцы использовали 90 тонн цветов. Но нечему удивляться – это же Дубай!
Входной билет стоит 15 долларов. Если эта цена покажется вам слишком высокой, просто вдумайтесь, сколько всего вы увидите!
Это не парк цветов, а парк амбиций дубайцев! Только вдумайтесь: создать цветущий сад посреди самой большой песчаной пустыни мира, где температура на солнце может достигать 60 градусов, где нет рек и почти не бывает дождей, – отметил ведущий тревел-шоу.
Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым – в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым – в 11:00.
Напомним,