Оля Цибульская восхитила публику фотографиями в эффектных купальниках

25 июня 2021 17:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Оля Цибульская восхитила публику фотографиями в эффектных купальниках
Певица Оля Цибульская
instagram.com/cybulskaya

Певица Оля Цибульская решила не упускать возможности насладиться летним релаксом.

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Дождавшись ослабления карантина из-за пандемии коронавируса, Оля Цибульская, как и многие украинские знаменитости, упаковала чемоданы и отравилась за границу.

Из-за не сильно большого выбора среди курортных стран, в этом году самая поющая телеведущая решила провести свой летний отпуск на побережье Турции.

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Вместе с семьей Оля остановилась в одном из самых комфортабельных отелей Кемера, из апартаментов которого открываются невероятные пейзажи гор и Средиземного моря.

Деталями своего отдыха Цибульская активно делится с подписчиками своего Инстаграм. Также ежедневно она восхищает публику яркими фотографиями в купальнике.

Певица Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya

А про що ти мрієш? Сьогодні так модно вчитись мріяти. В інтернеті море курсів і майстер-класів. Від «Як намріяти собі мільйон» до «Як візуалізувати чоловіка свого життя». І багатьом це допомагає. Мене лякає тільки одне: ми вчимось заново тому, з чим вже народились. Бо казати ХОЧУ і не боятись це озвучувати вголос, а ще зробити хоча б перший крок з тобою від часів повзання. Хто нам відбиває ці нормальні справжні речі? - пишет в комментариях под серией снимков певица. - Вчитись мріяти - це як вчитись дихати - страшно уявити. Не бійся говорити про свої бажання вголос і робити перший крок. Як малюк: можливо, боячись і тримаючись за чиюсь руку, але вперед. Тоді буде тобі життєвий олінклюзив і мужчина, який щиро кохатиме і макатиме свій перчик тільки в твоє гуакамоле.

Певица Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya

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В комментариях фолловеры засыпали Цибульскую не только ответами, но и комплиментами, отметив, что сейчас она находится в прекрасной физической форме: «Мрію про такий купальник», «Мрію про подорож», «Шикарна», «Я мрію побувати на морі. Вже 8 років не була».

Напомним,

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