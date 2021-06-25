Елена-Кристина Лебедь рассказала, у кого есть шансы покорить ее сердце
25 июня 2021 15:00
Ведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала
Ведущая Елена-Кристина Лебедь призналась, что может растрогать ее до слез.
«Аферисты в сетях», который показывал Новый канал, Елена-Кристина Лебедь - давняя любительница собак.
Именно эти животные трогают ее до слез и заставляют сердце биться чаще.
Я регулярно плачу - страшно сентиментальна к животным. Меня часто приглашают в приюты для бездомных животных, каждый раз уползаю оттуда в соплях. Это самая незащищенная категория - они не могут попросить помощи, сказать, что не так, - призналась Елена-Кристина. - Регулярно покупаю сосиски всем собакам, которые сидят под супермаркетом. Подхожу к ним и говорю: «Чувак, жди». Бегу быстренько в магазин и возвращаюсь с сосисками. Такая любовь у меня, кстати, только к собакам, кошек терпеть не могу.
Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеМастерШеф. СELEBRITY: Юля "Зайка" с Холостячками против Андрея Рыбака и Холостяков – кто победилДома у ведущей тоже живет ушатое чудо - французский бульдог по кличке Сара. Теплотой и любовью малышка не обделена - хозяева уделяют ей очень много внимания и постоянно берут с собой в путешествия. В ответ Сара радует их хорошим поведением и послушанием.
С животными надо работать первые два месяца. Если вы уделили максимум времени и приучили к своим зонам, научили, чего нельзя делать, - пес не будет вредить, - уверена ведущая, которая занималась воспитанием Сары в разгар весеннего карантина 2020 года. - Например, недавно приехала с работы, а в сумке - открытое любимое печенье. Думаю, куда пропала Сара? А она стоит в коридоре возле сумки, смотрит на нее, вокруг - гирлянда из слюней… Но знает, что это хозяйское, и не ворует.
Напомним,