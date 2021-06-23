Аферисты в сетях-6: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2021)
23 июня 2021 16:40
Аферисты в сетях-6: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2021)
кадр из программы
23 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 13 выпуск проекта Аферисты в сетях-6. 13 выпуск проекта Аферисты в сетях 6 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
«Аферистов в сетях»: В шестом сезоне проекта бесстрашная ведущая Елена-Кристина Лебедь раскроет примерно 30 новых схем афер и проведет более 10 проверок на верность. И главное новшество — фокусы теперь показывает не только сама Елена-Кристина, но и приглашенные зрители!
13 выпуск проекта Аферисты в сетях-6 смотрите в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.