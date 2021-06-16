Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь предупреждает об афере с компьютерными мастерами
16 июня 2021 12:25
Ведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала
Стать жертвой этих мошенников может каждый, поэтому ведущая «Аферистов в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь призвала быть внимательными.
«Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь.
По этому объявлению приходит очень вежливый мальчик — их обучают производить впечатление. Он что-то поковыряет, а потом скажет: «Вам переустановить Windows? Будет лучше работать, антивирусник поставлю еще». В общем, он что-то там колдует-колдует, а потом поворачивается и говорит: «С вас восемь тысяч гривен». Они просто пользуются тем, что человек не шарит в компьютерах, - отметила Елена-Кристина Лебедь.
Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
Нужно сказать, что у вас таких денег нет и предложить вызвать другого специалиста, который покажет, что тот реально сделал, - посоветовала ведущая. - Они пугаются, что придут адекватные люди и объяснят, что ничего там не переустанавливалось - ведь аферисты только создают видимость.
Напомним,