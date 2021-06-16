Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь предупреждает об афере с компьютерными мастерами

16 июня 2021 12:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь предупреждает об афере с компьютерными мастерами
Ведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала

Стать жертвой этих мошенников может каждый, поэтому ведущая «Аферистов в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь призвала быть внимательными.

Читайте такжеАлла Костромичева решилась на экстремальное приключение – фото
В каждом городе, практически на каждом подъезде висят объявления: «Компьютерный мастер. Недорого. Исправлю, починю». Если вы решите воспользоваться их услугами, рискуете стать жертвами мошенников. Об этом предупредила ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь.

По этому объявлению приходит очень вежливый мальчик — их обучают производить впечатление. Он что-то поковыряет, а потом скажет: «Вам переустановить Windows? Будет лучше работать, антивирусник поставлю еще». В общем, он что-то там колдует-колдует, а потом поворачивается и говорит: «С вас восемь тысяч гривен». Они просто пользуются тем, что человек не шарит в компьютерах, - отметила Елена-Кристина Лебедь.

Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеФэшн-укушенная дочь психолога Натальи Холоденко вдохновила украинского дизайнера
Если вы уже попали в такую ситуацию, выход есть. Не спешите отдавать аферисту круглую сумму денег, а постарайтесь аккуратно вывести его на чистую воду.

Нужно сказать, что у вас таких денег нет и предложить вызвать другого специалиста, который покажет, что тот реально сделал, - посоветовала ведущая. - Они пугаются, что придут адекватные люди и объяснят, что ничего там не переустанавливалось - ведь аферисты только создают видимость.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети Аферисты в сетях новости телешоу Аферисты телешоу 2021 Аферисты в сетях-6

Материалы по теме

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов рассказал о своей девушке и ревности к Michelle Andrade
Новости

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов рассказал о своей девушке и ревности к Michelle Andrade
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 6 серию (эфир 15.06.2021)
Сериалы

Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 6 серию (эфир 15.06.2021)
Пелена: смотреть 6 серию онлайн
Сериалы

Пелена: смотреть 6 серию онлайн
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 5 серию (эфир 15.06.2021)
Сериалы

Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 5 серию (эфир 15.06.2021)

Популярное на сайте

Пелена: смотреть 6 серию онлайн

Пелена: смотреть 6 серию онлайн
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)
Пелена: смотреть 4 серию онлайн

Пелена: смотреть 4 серию онлайн
Вы проснулись уставшим – что делать: эффективные советы

Вы проснулись уставшим – что делать: эффективные советы

Популярное видео

Пелена: смотреть 6 серию онлайн

Пелена: смотреть 6 серию онлайн
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)
Пелена: смотреть 4 серию онлайн

Пелена: смотреть 4 серию онлайн
Пелена: смотреть 5 серию онлайн

Пелена: смотреть 5 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK