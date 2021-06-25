Жена Дмитрия Комарова обращалась к детективам из-за поступающих ей угроз

25 июня 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Жена Дмитрия Комарова обращалась к детективам из-за поступающих ей угроз
Телеведущая Александра Кучеренко
instagram.com/aakucherenko

Личная жизнь звезд находится под пристальным вниманием поклонников. Часто неадекватные фанаты начинают угрожать своему кумиру. Это случилось и с Александрой Кучеренко.

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На своей странице в Инстаграм супруга путешественника Дмитрия Комарова рассказала, что однажды ей пришлось обращаться к детективам. Причиной тому стали угрозы, поступающие от неизвестного мужчины.

Надоедливый фанат узнал номер мобильного Александры и начал названивать. Сначала у мужчины были личные просьбы к телеведущей, а потом он стал угрожать.

Чтобы разоблачить его, Кучеренко обратилась к детективам. По номеру телефона он был отслежен и установлена личность.

Был период, когда мне постоянно названивал какой-то мужчина с личными просьбами, потом еще и с угрозами, – рассказала в сториз Александра. – Этот ад закончился только тогда, когда удалось установить его личность по номерам телефона. Так что детективы нужны не только в фильмах и книгах, но и часто в реальной жизни.

Кем оказался тот мужчина и какие-либо другие подробности, супруга Комарова не рассказала.

Напомним,

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