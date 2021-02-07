Дмитрий Комаров похвастался результатами тренировок в спортзале – фото и видео

7 февраля 2021 13:00 Катерина Даниленко
Дмитрий Комаров похвастался результатами тренировок в спортзале – фото и видео
Телеведущий Дмитрий Комаров
социальная сеть Instagram

Отсняв часть нового сезона тревел-шоу "Мир наизнанку", путешественник Дмитрий Комаров вернулся в Украину. Мужчина тут же решил возобновить тренировки в зале, чтобы привести свое тело в порядок к весне.

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Знаменитость признался, что в юности спорта в его жизни было намного больше, он даже был бодибилдером, а сейчас тренируется с большими перерывами из-за занятости. После длительной экспедиции Дмитрий наверстывает упущенное.

Так, журналист в своем микроблоге показал фрагменты тренировок и похвастался подтянутой фигурой. Занятия в зале Комаров посещает осенью, зимой и весной, делая упражнения на все группы мышц, а летом Дмитрий предпочитает бегать на свежем воздухе возле леса.

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Телеведущий также вспомнил, что после школы мог посвятить себя профессиональному спорту, однако фотография и журналистика стали для него интереснее.

Серьезно бодибилдингом не занимаюсь, хотя полностью посвятил этому два года жизни, с 15 до 17 лет. Дошел в становой тяге до 112 с лишним килограммов, чем тогда страшно гордился… Поддерживать себя в форме я стараюсь. Люблю и сам процесс, и ощущение крепатуры. Только в свои 37 лет удивляюсь, как в 15-16 лет брал штангу 50 килограммов на жим лежа просто для разминки, относясь к такому весу скептически и с легкой насмешкой. А сейчас это уже не разминка, а ого-го пахота... На «похудеть к лету» остается 114 дней,
‒ шутит Дмитрий.

Напомним,

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