Дмитрий Комаров похвастался результатами тренировок в спортзале – фото и видео
Отсняв часть нового сезона тревел-шоу "Мир наизнанку", путешественник Дмитрий Комаров вернулся в Украину. Мужчина тут же решил возобновить тренировки в зале, чтобы привести свое тело в порядок к весне.
Так, журналист в своем микроблоге показал фрагменты тренировок и похвастался подтянутой фигурой. Занятия в зале Комаров посещает осенью, зимой и весной, делая упражнения на все группы мышц, а летом Дмитрий предпочитает бегать на свежем воздухе возле леса.
Серьезно бодибилдингом не занимаюсь, хотя полностью посвятил этому два года жизни, с 15 до 17 лет. Дошел в становой тяге до 112 с лишним килограммов, чем тогда страшно гордился… Поддерживать себя в форме я стараюсь. Люблю и сам процесс, и ощущение крепатуры. Только в свои 37 лет удивляюсь, как в 15-16 лет брал штангу 50 килограммов на жим лежа просто для разминки, относясь к такому весу скептически и с легкой насмешкой. А сейчас это уже не разминка, а ого-го пахота... На «похудеть к лету» остается 114 дней,‒ шутит Дмитрий.
Напомним,