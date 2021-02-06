Мама Виктора Павлика отказывается от финансовой помощи сына: У нас постоянная "война" с ней
Народный артист Виктор Павлик родом из села Теребовля, Тернопольской области. Туда он часто ездит, чтобы навестить свою 81-летнюю маму Александру Григорьевну.
Со слов Павлика, Александра Григорьевна тратит совсем немного: оплачивает коммунальные платежи, покупает продукты, пополняет мобильный телефон и откладывает на собственные похороны.
У моей мамы пенсия – примерно 1500 гривен, 800 из которых она платит за газ, еще 100-200 гривен – за еду и телефон. Помощь брать не хочет! Я говорю: «Мама, давай хоть тебе счет пополню», а она: «Нет, сынок». Я помню, что втихаря ей пополнял счет,– рассказал артист.
И внуки есть, и правнуки уже у мамы есть, то она что-то им дает. Иногда я заезжаю, хочу ей дать, а она говорит: «Нет, нет, сынок. Я тебе собрала». Там платок достает, разматывает. У нас на этом фоне постоянная война с мамой. Чтобы не обидеть маму, я чувствую, что нужно взять,– признался Павлик.
Напомним,