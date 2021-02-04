Катя Осадчая и Юрий Горбунов отмечают годовщину свадьбы: как пара поздравила друг друга
Звездная семья Катя Осадчая и Юрий Горбунов отмечают льняную свадьбу.
Сейчас 37-летняя звезда счастлива в браке с ведущим Юрием Горбуновым, вместе с которым воспитывает 3-летнего сына Ивана. В их семье царит любовь и понимание.
4 февраля для Кати и Юрия особенная дата. Именно в этот день четыре года назад звезды официально оформили свои отношения. В честь этого события они взаимно поздравили друг друга в соцсетях.
Осадчая призналась в публикации, что безумно счастлива быть рядом с таким мужчиной.
Юрий Горбунов, счастлива, что в этот день четыре года назад, сказала тебе «да», – пишет счастливая Катя. – До золотой свадьбы еще далеко, но сегодня наша льняная свадьба, и пусть будет еще много раз по четыре. Люблю тебя.
А Юрий поблагодарил любимую за сына Ивана.
Сегодня у нас льняная свадьба! Это еще так мало! А сколько всего было! А сколько еще будет! – пишет Юрий. – Люблю тебя, моя Катя! И спасибо тебе за Ивана!