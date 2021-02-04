Ребел Уилсон, похудевшая на 70 кг, рассталась с бойфрендом-миллионером

40-летняя актриса Ребел Уилсон вновь примерила статус холостячки.

В 2020 году звезда фильма «Отпетые мошенницы» стала одной из самых обсуждаемы персон. Благодаря феноменальному похудению на 70 кг, Ребел Уилсон достигла той формы, о которой мечтала.

Однако говорили о ней не только лишь из-за ее преображения. В СМИ обсуждали и отношения актрисы с 29-летним бойфрендом. Задолго до своего похудения Ребел закрутила роман с миллионером Джейкобом Бушем. Представить публике своего возлюбленного Уилсон решила в сентябре 2020 года.

Актриса Ребел Уилсон и Джейкоб Буш / instagram.com/rebelwilson

Теперь же стало известно о расставании пары. Близкая подруга актрисы в интервью журналистам издания People отметила, что «Джейкоб был потрясающим парнем, но просто не тем, кто нужен был Ребел для длительных отношений».

Другой инсайдер в разговоре с журналистами Page Six добавил, что роман Ребел и Джейкоба «Просто исчерпал себя».

Намекнуть на расставание с возлюбленным решила и сама Уилсон. На своей странице в Инстаграм она опубликовала фотографию, которую сопроводила комментарием:

У меня много забот... Эх... Одинокая девушка направляется на Суперкубок...

Похудевшая Ребел Уилсон / instagram.com/rebelwilson

Напомним,