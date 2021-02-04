Ребел Уилсон, похудевшая на 70 кг, рассталась с бойфрендом-миллионером
40-летняя актриса Ребел Уилсон вновь примерила статус холостячки.
Однако говорили о ней не только лишь из-за ее преображения. В СМИ обсуждали и отношения актрисы с 29-летним бойфрендом. Задолго до своего похудения Ребел закрутила роман с миллионером Джейкобом Бушем. Представить публике своего возлюбленного Уилсон решила в сентябре 2020 года.
Другой инсайдер в разговоре с журналистами Page Six добавил, что роман Ребел и Джейкоба «Просто исчерпал себя».
Намекнуть на расставание с возлюбленным решила и сама Уилсон. На своей странице в Инстаграм она опубликовала фотографию, которую сопроводила комментарием:
У меня много забот... Эх... Одинокая девушка направляется на Суперкубок...
Напомним,