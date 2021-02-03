Лига Смеха. Битва Титанов: обновленный тренерский состав и самые яркие команды за всю историю
19 февраля на телеканале 1+1 состоится премьера юмористического проекта «Лига Смеха».
Кроме того, в тренерских креслах почти полное обновление! На сцене зрители увидят титанов юмора, а в креслах – тренеров-новичков. Поэтому концепция этого сезона немного изменится: в этот раз не жюри выбирают себе участников, а команды будут выбирать тренеров, с которыми они хотят работать.
Тренерский состав сезона Битва Титанов:
- певец и телеведущий Владимир Дантес;
- телеведущая Маша Ефросинина;
- актриса театра и кино, Заслуженная артистка Украины Олеся Жураковская;
- бизнесмен, блогер, меценат Гарик Корогодский;
- музыкант Сергей Бабкин
- тренер-победитель пятого сезона «Лиги Смеха», Народный артист Украины Станислав Боклан стал главным судьей. Его роль и новые полномочия увидим уже скоро в эфире.
Тренеры-новички поделились своими впечатлениями от первой игры и от команд, которые их выбрали.
Это просто бомба! Я никогда ничего подобного не делала. Немного волнительно, но очень нравится. Признаюсь честно, я даже боялась, что меня никто не выберет, поскольку в этой роли себя еще не показывала: никогда не была приглашенным гостем в играх и не сидела в тренерском кресле. Но мне попались нереальные ребята! Я очень хотела, чтобы они меня выбрали, так и случилось, – делится эмоциями Олеся Жураковская.
Я как в космос слетала! И пережила огромный спектр эмоций. Я просто фанат команды, которая меня выбрала. «Лига Смеха» – это моя мечта. Когда люди говорят, что очень хотели бы что-то попробовать, но не представляли как это – это про меня. Именно такие чувства я испытала в тренерском кресле, – прокомментировала Маша Ефросинина.
Сбылась моя мечта! Я хотел оказаться здесь и очень счастлив. Обожаю юмор и считаю, что «Лига Смеха» – это центр юмора, где вместе сплетаются энергии, имеющие целебные свойства, поэтому мы здесь все априори долгожители. Поздравляю нас всех! – прокомментировал Сергей Бабкин.
Ожидания были намного скромнее, чем реальные ощущения. Мне очень понравилось. Честно признаюсь, я целился в команду, которая меня выбрала, и я готов делать все, что они мне скажут, – делится впечатлениями Гарик Корогодский.
Команды уверены, что этот сезон «Лиги Смеха» совсем не про победу. Хотя некоторые не скрывают, что были бы рады выиграть в таком мощном сезоне.
Очень ответственно идти в этот сезон, поскольку зритель ждет от знакомых команд, что они прыгнут выше головы. Тяжелее оправдывать их ожидания. Но это будет мощный сезон, поскольку, и мы, и зрители соскучились по знакомым ребятам. К тому же, в этом сезоне будет новая загадочная команда жюри, от которой можно ожидать что угодно, – делятся участники.
Премьера состоится на телеканале 1+1 уже 19 февраля.
Напомним,