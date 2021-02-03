Однажды под Полтавой-12: в новом сезоне ситкома появится новая героиня

3 февраля 2021 10:55 Юлия Крутиева
Однажды под Полтавой-12: в новом сезоне ситкома появится новая героиня
Однажды под Полтавой-12: в новом сезоне ситкома появится новая героиня
пресс-служба

15 февраля на телеканале ТЕТ состоится премьера 12 сезона популярного украинского ситкома.

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Зрителей ждут необычные локации и сюжетный поворот – Ярынка (Ирина Сопонару) и Юрчик (Юрий Ткач) откроют свое кафе, а у участкового (Александр Теренчук) будет новая работа и напарница, которую играет Александра Машлятина. Актриса и юмористка рассказала читателям про свою роль и как её принял новый коллектив.

Расскажите, кого вы играете в ситкоме?

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Моя героиня – напарница участкового, Наталка. Ответственная девушка, немного с мужским характером. Часто она «голос разума», когда Сашко немного тормозит. Но, есть ощущение, что ее характер ещё только формируется.

В роль мне было не тяжело вжиться, разве что пара моментов дались не с первого раза: быстро застегнуть наручники или сексуально подвигать бёдрами (смеется).

Как приняли вас коллеги из «Однажды под Полтавой»?

Не буду скрывать, страх того, что я вхожу в уже состоявшийся коллектив, присутствовал. Но он пропал с первого же съёмочной дня. Все супер! 
Мы с ребятами знакомы не первый год, так же и со съёмочной группой, поэтому у нас всегда весело и смешно.

Включай телеканал ТЕТ 15 февраля в 19:15 и первым посмотри на Александру Машлятину в новой роли!

Напомним,

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