Однажды под Полтавой-12: в новом сезоне ситкома появится новая героиня
15 февраля на телеканале ТЕТ состоится премьера 12 сезона популярного украинского ситкома.
Расскажите, кого вы играете в ситкоме?
В роль мне было не тяжело вжиться, разве что пара моментов дались не с первого раза: быстро застегнуть наручники или сексуально подвигать бёдрами (смеется).
Как приняли вас коллеги из «Однажды под Полтавой»?
Не буду скрывать, страх того, что я вхожу в уже состоявшийся коллектив, присутствовал. Но он пропал с первого же съёмочной дня. Все супер!
Мы с ребятами знакомы не первый год, так же и со съёмочной группой, поэтому у нас всегда весело и смешно.
Включай телеканал ТЕТ 15 февраля в 19:15 и первым посмотри на Александру Машлятину в новой роли!
Напомним,