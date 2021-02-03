Невероятная правда о звездах: 7 откровенных и пикантных вопросов Ирине Федишин

3 февраля 2021 05:00 Юлия Крутиева
Невероятная правда о звездах: 7 откровенных и пикантных вопросов Ирине Федишин
Певица Ирина Федишин
instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин ответила на откровенные вопросы журналиста проекта и рассказала подробности своей личной жизни.

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Каждую субботу в 9:30 на СТБ Надежда Матвеева и Григорий Решетник раскрывают секреты украинских и голливудских знаменитостей в проекте о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок». В минувшем выпуске ведущие раскрыли тайны певицы Ирины Федишин!

Рубрика «Сімейне життя»

Через що ви частіше за все конфліктуєте з чоловіком?

Ірина: Найчастіше – це робочі моменти, дуже часті гастролі.

У вас спільний сімейний бюджет?

Ірина: У нас спільний бюджет і ми його не ділимо. Чоловік жартує, що в мене там 10%. Якщо у мене 10%, то я теж жартую і кажу: «Все, ти ідеш спати в готель».

Рубрика «Плітки»

Чи правда, що під час концерту вибили зуб?

Ірина: Мій колектив так постарався, танцювали дуже активно і зачепили мікрофон, я дала собі по переднім зубам. Зрозуміла, що там пів зуба нема, а ще три пісня треба співати.

Певица Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Рубрика «Соромно чи нормально»

Скаржитись на чоловіка подрузі – соромно чи нормально?

Ірина: Для мене це неприйнятно. Якщо я можу поскаржитись, то дуже рідко і в принципі не подружці, а свекрусі.

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 Використовувати інтимні іграшки – соромно чи нормально?

Ірина: Соромно. Для когось може нормально, а для мене соромно. Нам цього не потрібно.

Знятися оголеною для чоловічого журналу – соромно чи нормально?

Ірина: Соромно.

Поступали такі пропозиції?

Ірина: Вони знають, що Федишин на таке не підписується, тому навіть і не пропонують.

Смотрите онлайн полное интервью Ирины Федишин

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