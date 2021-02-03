Невероятная правда о звездах: 7 откровенных и пикантных вопросов Ирине Федишин
Ирина Федишин ответила на откровенные вопросы журналиста проекта и рассказала подробности своей личной жизни.
Рубрика «Сімейне життя»
Через що ви частіше за все конфліктуєте з чоловіком?
Ірина: Найчастіше – це робочі моменти, дуже часті гастролі.
У вас спільний сімейний бюджет?
Ірина: У нас спільний бюджет і ми його не ділимо. Чоловік жартує, що в мене там 10%. Якщо у мене 10%, то я теж жартую і кажу: «Все, ти ідеш спати в готель».
Рубрика «Плітки»
Чи правда, що під час концерту вибили зуб?
Ірина: Мій колектив так постарався, танцювали дуже активно і зачепили мікрофон, я дала собі по переднім зубам. Зрозуміла, що там пів зуба нема, а ще три пісня треба співати.
Рубрика «Соромно чи нормально»
Скаржитись на чоловіка подрузі – соромно чи нормально?
Ірина: Для мене це неприйнятно. Якщо я можу поскаржитись, то дуже рідко і в принципі не подружці, а свекрусі.
Ірина: Соромно. Для когось може нормально, а для мене соромно. Нам цього не потрібно.
Знятися оголеною для чоловічого журналу – соромно чи нормально?
Ірина: Соромно.
Поступали такі пропозиції?
Ірина: Вони знають, що Федишин на таке не підписується, тому навіть і не пропонують.
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