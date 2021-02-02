Полина Логунова – о непростых отношениях с супругом Дмитрием Ступкой: Я думаю, что мы останемся друзьями

Полина Логунова стала частью династии Ступка несколько лет назад. Но после откровенного разговора с журналистами канала Украина с супругой внука Богдана Ступки - Дмитрия, стало очевидно - в семье не все гладко.

Супруга Дмитрия Ступки, телеведущая Полина Логунова в программе «Зірковий шлях», которую ведут Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая на канале «Украина» в 9:00, рассказала о сложностях с мужем.

Пара познакомилась на съемках одной из передач. После непродолжительных отношений молодые люди сыграли громкую свадьбу, а потом у супругов родилась дочь Богдана. И на фоне всех этих счастливых событий пара все время ссорилась.

Я раньше могла там 100 раз устроить истерику, сейчас я просто смотрю и спокойно о чем-то говорю. Например, я говорю «я укатаю тебя в асфальт», - шутит Логунова и добавляет, что сейчас они с Дмитрием ссорятся редко, хотя это не значит, что им удалось найти общий язык, - есть штуки, которые меня сейчас немного беспокоят больше, чем какие-то ссоры. Я сильно повзрослела, в том числе благодаря ему. Я расту очень быстро, а он очень медленно. Я ему даю очень много времени для роста. Если он не вырастет, я думаю, что мы останемся друзьями. Но он пытается расти очень сильно, стал хорошим преподавателем, он ведет два курса, у него все хорошо со студентами, он вот так себя реализовал. Хотя, я думаю, что я бы рвала больше.

Полина Логунова и Дмитрий Ступка

Логунова не скрывает, что считает себя сильнее в паре с супругом.

Нет ничего, чего бы я не могла пережить, но я очень часто хочу умереть. Мне иногда так невыносимо больно, что кажется, я не могу этого терпеть. И я реально хочу физически исчезнуть. И состояние суицидальное у меня в последнее время учащается, потому что я очень резко и быстро продвигаюсь. Я не планирую самоубийство, ни в коем случае, но это состояние, когда тебе хочется исчезнуть, - делится Логунова.

К таким мыслям приводит телеведущую так называемый «Синдром Мэрилин Монро». Когда ты самая желанная женщина на планете, успешная, в расцвете сил, умная, интересная. Но ты абсолютно несчастна.

Я не помню, чтобы я была счастлива. Ни одного года, - говорит Логунова.

Полина Логунова

Телеведущая уверяет, что в такие моменты не закрывается в себе, а просто молчит. Поддержки мужа она не чувствует.

Я не вижу в нем помощи психологической. У нас нет такого типа, поговорить о чем-то. «Я хочу тебе рассказать там что-то». Он никогда меня не слушал. Он говорил только о себе. И это стало константой в наших отношениях. Ему важно, чтобы он, чтобы его слышали, чтобы его хвалили, а я, вот посмотри, а я. Я его, конечно, хвалю, но я уже даже забыла, когда меня слышат и когда он слышит, что что-то мне нужно. Но это тоже урок, где я для себя принимаю состояние, так ты по сути никому, кроме себя не нужна. И перестань искать выход не только в мужчинах, в отношениях. Но и где-то там вокруг, у подруг и т.д., - говорит Полина Логунова.

Полина Логунова с дочкой Богданой

Самым сложным периодом супружеской жизни с внуком Ступки Полина называет появление дочери. Тогда телеведущая должна была выйти на работу через три недели после родов.

Есть хотелось, брала ребенка с собой и люльку. Тяжеловато было. У Димы было все сложно, в его мировосприятии. И у нас тогда с ним было все сложно. И он как-то без работы, скажем так, был», - поделилась Логунова.

Напомним,