Тарас Цымбалюк с невестой наслаждается зимой в Карпатах: нежные фото влюбленных

Актер Тарас Цымбалюк со своей невестой Инной

Актер сериала «СуперКопы» на канале НЛО TV Тарас Цымбалюк решил провести свои новогодние каникулы в зимней сказке.

Тарас Цымбалюк вместе со своей невестой Тиной Антоненко отправился в Карпаты, чтобы «почувствовать настоящую зиму». В Инстаграм актер активно делится красочными фотографиями с отдыха.

Поскольку я родился в декабре, мне иногда очень не хватает морозов. Наконец-то я почувствовал настоящую зиму! Обожаю! – подписал одно из своих фото Тарас.

Актер Тарас Цымбалюк / пресс-служба

Влюбленные не только посещают SPA-комплекс в одном из карпатских отелей, но и успевают почувствовать экстрим. Например, покататься на квадроциклах по заснеженному лесу.

Карпатский заезд на квадроциклах – это чистое наслаждение экстримом в условиях невероятной природы, – прокомментировал один из снимков актер.

Тарас Цымбалюк со своей невестой Инной отдыхают в Карпатах / пресс-служба

В комментариях к постам поклонники засыпали Тараса пожеланиями хорошего отдыха и комплиментами их паре: «Какая красивая пара!», «Вы такой счастливый!», «Очень красивые – любви вам».

Тарас Цымбалюк со своей невестой Инной / пресс-служба

Тарас Цымбалюк с невестой Инной на отдыхе / пресс-служба

Напомним,