Тарас Цымбалюк с невестой наслаждается зимой в Карпатах: нежные фото влюбленных
Эксклюзив 2 февраля 2021 03:00
Юлия Крутиева
Актер Тарас Цымбалюк со своей невестой Инной
пресс-служба канала НЛО TV
Актер сериала «СуперКопы» на канале НЛО TV Тарас Цымбалюк решил провести свои новогодние каникулы в зимней сказке.
Тарас Цымбалюк
вместе со своей невестой Тиной Антоненко отправился в Карпаты, чтобы «почувствовать настоящую зиму». В Инстаграм актер активно делится красочными фотографиями с отдыха.
Поскольку я родился в декабре, мне иногда очень не хватает морозов. Наконец-то я почувствовал настоящую зиму! Обожаю! – подписал одно из своих фото Тарас.
Актер Тарас Цымбалюк / пресс-служба
Влюбленные не только посещают SPA-комплекс в одном из карпатских отелей, но и успевают почувствовать экстрим. Например, покататься на квадроциклах по заснеженному лесу.
Карпатский заезд на квадроциклах – это чистое наслаждение экстримом в условиях невероятной природы, – прокомментировал один из снимков актер.
Тарас Цымбалюк со своей невестой Инной отдыхают в Карпатах / пресс-служба
В комментариях к постам поклонники засыпали Тараса пожеланиями хорошего отдыха и комплиментами их паре: «Какая красивая пара!», «Вы такой счастливый!», «Очень красивые – любви вам».
Тарас Цымбалюк со своей невестой Инной / пресс-служба
Тарас Цымбалюк с невестой Инной на отдыхе / пресс-служба
Напомним,