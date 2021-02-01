Брата Бейонсе убили: страшные детали трагедии

1 февраля 2021 15:45 Юлия Крутиева
Брата Бейонсе убили: страшные детали трагедии
Певица Бейонсе
instagram.com/beyonce

В семье Бейонсе случилась трагедия.

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Вечером 31 января стало известно, что умер двоюродный брат Бейонсе – 34-летний Мартелл Деруэн. Мужчину нашли убитым в своей квартире в городе Сан-Антонио.

Рэпер Kardone несколько дней не выходил на связь. Близкие друзья Мартелла забили тревогу и обратились в полицию. Как оказалось – не зря. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование по факту убийства.

Певец Мартелл Деруэн / instagram.com/lamkardone

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По предварительным данным брат Бейонсе умер от огнестрельного ранения, а убийцей может быть его близкая знакомая – Саша Скар, которую Kardone ранее продюсировал. Сейчас девушка объявлена в розыск.

Жена Деруэна была шокирована случившимся. Женщина заявила, что рэпер всегда был добрым человеком и заботливым мужем. И никогда не хвастался тем, что он кузен певицы и актрисы Бейонсе.

Он этого не заслужил, - говорит вдова покойного.

Ранее Саша Скар уже имела проблемы с законом. Девушка фигурировала в полицейских сводках еще во время стрельбы в Остине, а также при попытке продажи наркотиков.

Напомним, 

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