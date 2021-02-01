Брата Бейонсе убили: страшные детали трагедии
В семье Бейонсе случилась трагедия.
Рэпер Kardone несколько дней не выходил на связь. Близкие друзья Мартелла забили тревогу и обратились в полицию. Как оказалось – не зря. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование по факту убийства.
Жена Деруэна была шокирована случившимся. Женщина заявила, что рэпер всегда был добрым человеком и заботливым мужем. И никогда не хвастался тем, что он кузен певицы и актрисы Бейонсе.
Он этого не заслужил, - говорит вдова покойного.
Ранее Саша Скар уже имела проблемы с законом. Девушка фигурировала в полицейских сводках еще во время стрельбы в Остине, а также при попытке продажи наркотиков.
Напомним,